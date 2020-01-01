В психбольнице под Черкассами произошла вспышка коронавируса

Заболел 21 пациент.

В городе Золотоноша Черкасской области зафиксирована резкая вспышка Covid-19. В городском психоневрологическом интернате заболевание выявили у 21 человека.

Об этом губернатор Черкасской области Роман Боднар сообщил на своей странице в Facebook.

На сегодня в области 490 зарегистрированных случаев коронавируса. + 21 новый случай в сутки: 2 - г. Черкассы, 1 - Черкасский район, 18 - Золотоношский район. Вспышка произошла в Золотоношском психоневрологическом интернате. Там обнаружили больную Covid-19 сотрудницу, которая, вероятно, и инфицировала подопечных, - сообщил Боднар.

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По словам чиновника, на данный момент обследовали уже 26 подопечных, и у 21 пациента тесты на Covid-19 дали положительный результат.

Ведется эпидрасследование, по результатам которого материалы будут направлены в правоохранительные органы для реагирования согласно компетенции. В учреждении проведены дезинфекционные мероприятия, определен круг контактных лиц. Семейные врачи Золотоношского районного Центра первично-санитарной помощи проводят осмотр подопечных, - уточнил губернатор.

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Также Боднар отметил, что госпитализированных в учреждения охраны здоровья нет. Общее состояние инфицированных удовлетворительное.

Также на территории интерната усилили карантинные мероприятия, сотрудники и подопечные круглосуточно будут находиться в здании.

Напомним, на Львовщине коронавирус выявили уже у 2211 человек. За сутки 49 новых случаев коронавируса.

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