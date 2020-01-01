"Злоупотребления и нарушения": Уволен глава ГП "Антонов"

Проверка "Укроборонпрома" выявила системные нарушения, что стало основанием для увольнения директора авиаконцерна.

Александр Донец уволен с должности президента государственного предприятия “Антонов“. Временным исполняющим обязанности главы авиастроительного предприятия назначен Александр Лось, вице-президент по проектированию ГП “Антонов“. Соответствующий приказ 9 июня подписал генеральный директор ГК “Укроборонпром“ Айварас Абромавичюс, информирует пресс-служба госконцерна.

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Отмечается, что накануне комиссия “Укроборонпрома“ завершила проверку ГП “Антонов“ и передала материалы по ее результатам в Службу безопасности Украины и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Проверка проводилась с 27 апреля по 22 мая 2020 года по поручению Премьер-министра Украины на основе данных Службы безопасности Украины. СБУ в частности сообщала о “нанесении вреда национальным интересам Украины“, что связано с бездействием и бессистемными управленческими действиями руководства ГП “Антонов“.

По результатам проверки информация СБУ в целом подтвердилась.

Были выявлены многочисленные факты, свидетельствующие о неэффективном управлении государственным предприятием; нецелевое использование объектов государственной собственности; злоупотребления и нарушения со стороны руководства, которые могли привести к значительным убыткам государству и нанести существенный вред репутации крупнейшего авиационного предприятия Украины, - рассказали в “Укроборонпроме“.

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Результаты проверки вместе с материалами о действиях руководства предприятия, содержащие признаки уголовных преступлений, переданы для дальнейшей оценки и расследования в правоохранительные органы.

Акт проверки также направлен в Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, Кабинету Министров и Офис Президента.

Напомним, в конце мая детективы НАБУ сообщили о подозрении в совершении преступления еще двум участникам коррупционной схемы по поставкам товаров неизвестного происхождения ГК Укроборонпром.

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