Смерть Давыденко: Венедиктова назвала основную причину смерти нардепа

Генпрокурор прокомментировала смерть нардепа Давыденко.

Основной версией смерти народного депутата Украины от группы "Доверие" Валерия Давыденко рассматривается самоубийство. Между тем, следствие продолжает изучать разные версии.

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Об этом в интервью "Українським новинам" заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

По данным Венедиктовой, следствие продолжает изучать несколько рабочих версий. Между тем, версия самоубийство считается основной.

Я думаю, что ответ даст следствие. Основная версия, на данный момент, остается - самоубийство, - отметила Венедиктова.

Напомним, Ляшко подтвердил, что собирается занять в Раде место погибшего депутат Давиденко. Он пойдет на выборы в Верховную Раду.

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