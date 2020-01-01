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Смерть Давыденко: Венедиктова назвала основную причину смерти нардепа

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Генпрокурор прокомментировала смерть нардепа Давыденко.
Валерий Давыденко
Валерий Давыденко
davydenko.com.ua

Основной версией смерти народного депутата Украины от группы "Доверие" Валерия Давыденко рассматривается самоубийство. Между тем, следствие продолжает изучать разные версии.

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Об этом в интервью "Українським новинам" заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

По данным Венедиктовой, следствие продолжает изучать несколько рабочих версий. Между тем, версия самоубийство считается основной.

Я думаю, что ответ даст следствие. Основная версия, на данный момент, остается - самоубийство, - отметила Венедиктова.

Напомним, Ляшко подтвердил, что собирается занять в Раде место погибшего депутат Давиденко. Он пойдет на выборы в Верховную Раду.

 

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Теги: Венедиктова, Давыденко, самоубийство
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