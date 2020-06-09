Суд по делу MH17: Украинский истребитель не мог сбить Боинг
Следствие по делу о крушении Боинга рейса MH17 над Донбассом в июле 2014 года считает несостоятельной версию о том, что лайнер был сбит украинским истребителем. Об этом сообщает журналист, публикующий под ником “Children of Soros #NotOurTsar“ текстовую трансляцию судебного процесса в Нидерландах.
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“Следствие по MH17 тщательно изучило все свидетельства в пользу версии о сбитии MH17 украинским самолётом. На основе показаний свидетелей (в т.ч. Волошина и Карлоса), переговоров диспетчеров, данных радаров и технической экспертизы версия признана несостоятельной“, - говорится в сообщении.
Перед этим прокуроры привели ряд аргументов, опровергающих версию с украинским истребителем. В частности отмечается, что нет никаких доказательств присутствия военного самолета в зоне крушения Боинга в момент его гибели. Также указывается, что СУ-25, о котором заявляли в России, как о причине гибели Боинга, даже теоретически не мог сбить лайнер.
Были изучены различные ракеты “воздух-воздух“, которые может нести Су-25, модели повреждений от них и проведено сравнение с повреждениями MH17. Голландские эксперты пришли к выводу, что из всех ракет “воздух-воздух“ такие повреждения могли быть нанесены только ракетами Р-33, Р-37 и Р-40. Их может нести только Миг-31, которые есть на вооружении России, но не Украины, - говорится в сообщении.
Напомним, в Нидерландах возобновились судебные слушания по делу о крушении малайзийского Боинга над Донбассом в 2014 году.
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вас же типа как бы нет на оккупированном Донбассе?
Типа танки из шахт, с Буками, артой, градами и прочей российской боевой херней ... Хyйло-презик россии ж типа стесняется того, как он опустил Донбасс ради захваченного им Крыма.
Продолжай скакать нахyй, шиз
штатный антиукраинский быдлобот оккупантов из раши,
гадящий тут уже не с одной сотни рабочих аккаунтов,
как обычно тупо метает говно ...
"Boxerogos-Антибес&quo t; ,
тебе только нахyй скакать ... упорота шавка оккупантов