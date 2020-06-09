Суд по делу MH17: Украинский истребитель не мог сбить Боинг

Сторона обвинения исключает заявленную россиянами версию о том, что пассажирский лайнер сбил украинский истребитель.

Следствие по делу о крушении Боинга рейса MH17 над Донбассом в июле 2014 года считает несостоятельной версию о том, что лайнер был сбит украинским истребителем. Об этом сообщает журналист, публикующий под ником “Children of Soros #NotOurTsar“ текстовую трансляцию судебного процесса в Нидерландах.

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“Следствие по MH17 тщательно изучило все свидетельства в пользу версии о сбитии MH17 украинским самолётом. На основе показаний свидетелей (в т.ч. Волошина и Карлоса), переговоров диспетчеров, данных радаров и технической экспертизы версия признана несостоятельной“, - говорится в сообщении.

Перед этим прокуроры привели ряд аргументов, опровергающих версию с украинским истребителем. В частности отмечается, что нет никаких доказательств присутствия военного самолета в зоне крушения Боинга в момент его гибели. Также указывается, что СУ-25, о котором заявляли в России, как о причине гибели Боинга, даже теоретически не мог сбить лайнер.

Были изучены различные ракеты “воздух-воздух“, которые может нести Су-25, модели повреждений от них и проведено сравнение с повреждениями MH17. Голландские эксперты пришли к выводу, что из всех ракет “воздух-воздух“ такие повреждения могли быть нанесены только ракетами Р-33, Р-37 и Р-40. Их может нести только Миг-31, которые есть на вооружении России, но не Украины, - говорится в сообщении.

Напомним, в Нидерландах возобновились судебные слушания по делу о крушении малайзийского Боинга над Донбассом в 2014 году.

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