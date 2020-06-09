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Суд по делу MH17: Украинский истребитель не мог сбить Боинг

Комментариев: 6
Сторона обвинения исключает заявленную россиянами версию о том, что пассажирский лайнер сбил украинский истребитель.
Версия об истребителе несостоятельна, считают следователи
Версия об истребителе несостоятельна, считают следователи
facebook.com/KyivVlada

Следствие по делу о крушении Боинга рейса MH17 над Донбассом в июле 2014 года считает несостоятельной версию о том, что лайнер был сбит украинским истребителем. Об этом сообщает журналист, публикующий под ником “Children of Soros #NotOurTsar“ текстовую трансляцию судебного процесса в Нидерландах.

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“Следствие по MH17 тщательно изучило все свидетельства в пользу версии о сбитии MH17 украинским самолётом. На основе показаний свидетелей (в т.ч. Волошина и Карлоса), переговоров диспетчеров, данных радаров и технической экспертизы версия признана несостоятельной“, - говорится в сообщении.

Перед этим прокуроры привели ряд аргументов, опровергающих версию с украинским истребителем. В частности отмечается, что нет никаких доказательств присутствия военного самолета в зоне крушения Боинга в момент его гибели. Также указывается, что СУ-25, о котором заявляли в России, как о причине гибели Боинга, даже теоретически не мог сбить лайнер.

Были изучены различные ракеты “воздух-воздух“, которые может нести Су-25, модели повреждений от них и проведено сравнение с повреждениями MH17. Голландские эксперты пришли к выводу, что из всех ракет “воздух-воздух“ такие повреждения могли быть нанесены только ракетами Р-33, Р-37 и Р-40. Их может нести только Миг-31, которые есть на вооружении России, но не Украины, - говорится в сообщении.

Напомним, в Нидерландах возобновились судебные слушания по делу о крушении малайзийского Боинга над Донбассом в 2014 году.

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Теги: MH17, суд, Нидерланды, конфликт на Донбассе
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Комментариев (6)
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СпасательМаккейн    09.06.2020, 15:50
Оценка:  -26
СпасательМаккейн
При явной вине ЛДНР и России,эта вина была бы доказана уже давно.Но,как говорится,"воз и ныне там".Одна лишь голословная болтовня,как и с причастностью Януковича и Ко к убийствам на Майдане...Но в суде важны лишь факты,которые можно доказать,а болтовня там не прокатит.Правду скоро узнаем,в том числе
СпасательМаккейн    09.06.2020, 15:53
Оценка:  -26
СпасательМаккейн
об убийствах на Майдане.Но на данный момент гораздо интереснее кто именно сбил этот самолёт,учитывая что за неполные 6 лет вины ЛДНР и России так никто доказать не смог. :-)
WTF2wtf    09.06.2020, 15:54
Оценка:  +3
WTF2wtf
Штатное быдло оккупантов и убийц из раши,
вас же типа как бы нет на оккупированном Донбассе?
Типа танки из шахт, с Буками, артой, градами и прочей российской боевой херней ... Хyйло-презик россии ж типа стесняется того, как он опустил Донбасс ради захваченного им Крыма.

Продолжай скакать нахyй, шиз
СпасательМаккейн    09.06.2020, 15:42
Оценка:  -29
СпасательМаккейн
Очень интересно!Если следствие до сих пор не установило не только тип ракеты,которой был сбит этот самолёт,но и даже класс этой ракеты,о какой вине одной из сторон вообще можно заявлять!!!
WTF2wtf    09.06.2020, 15:47
Оценка:  +3
WTF2wtf
Ну вот,
штатный антиукраинский быдлобот оккупантов из раши,
гадящий тут уже не с одной сотни рабочих аккаунтов,
как обычно тупо метает говно ...
"Boxerogos-Антибес&quo t; ,
тебе только нахyй скакать ... упорота шавка оккупантов
WTF2wtf    09.06.2020, 15:42
Оценка:  +5
WTF2wtf
То, что Боинг завалалили из Бука и так давно всем понятно ... просто сами военные преступники из россии, сделавшие это, набрасывали кучу всевозможного инфоговна в свое оправдание и штатными российскими говноботами все это и разгоняли за бюджетную денежку.
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