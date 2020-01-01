В ближайшее время карантин во Львове не ослабят - СМИ

Кабмин не планирует ослаблять карантинные меры во Львовской области.

Правительство Украины отказалось ослаблять карантин во Львове и Львовской области, о котором просили местные власти, а обращение львовских властей в правительстве назвали “политическим“. Об этом сообщает “РБК-Украина“ со ссылкой на собственные источники.

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Так, в правительстве дали комментарии по поводу заявления мэра Львова Андрея Садового, в котором он рассказал, что провел совместное совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем с попыткой убедить его дать областной комиссии по чрезвычайным ситуациям разрешение на ослабление карантина в городе.

Но ведь он не сказал, что убедили... Если они не подпадают, то это более политическое обращение. Действует адаптивный карантин и критерии. Тем более Львов, где все плохо. Если даже совещание проводили потому что там исключительно плохая ситуация, - говорят в правительстве.

Также сообщается, что на заседании правительства, которое должно состояться в среду, 10 июня, не будут рассматриваться исключения в отношении карантинных мер для отдельных городов или регионов.

Завтра в повестке дня будут вноситься изменения в постановление, но исключения для городов - невозможно. В правительстве не могут рассмотреть ослабление карантина для отдельных регионов, ведь сейчас действует адаптивный карантин, - заявили в Кабмине.

Напомним, ранее сообщалось, что на Львовщине коронавирус выявили уже у 2211 человек. За сутки 49 новых случаев коронавируса.

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