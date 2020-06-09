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Венедиктова о зарплате в 38 тыс. грн: "Съем всю свою финансовую подушку"

Комментариев: 4
Генпрокурор Ирина Венедиктова пожаловалась на маленькую зарплату.
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова
Ирина Венедиктова/Facebook

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала, что ей не хватает зарплаты в 38 000 гривен, которую она получает в Офисе Генпрокурора. Об этом она заявила в интервью "Українським новинам".

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По словам Венедиктовой, на должности Генпрокурора она получает зарплату в 38 тысяч гривен

"Я думаю, что сейчас "съем" всю финансовую подушку, которая у меня была, потому что у меня зарплата "на руки" 38 тыс. гривен. Это последнее, что я получала", - рассказала она.

Генпрокурор отметила, что этой суммы не хватает для обеспечивания всех необходимых расходов. 

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"А у меня еще семья, дети, домашние животные, которым нужен ветеринар. Поэтому я буду использовать запасы", - сказала глава Офиса Генпрокурора.

Венедиктова также заявила, что ей никто не предлагал взяток, поскольку люди не хотят себя ставить в глупое положение.

"Плюс, я резкий человек и могу резко отреагировать", - добавила она.

Напомним, Кабмин повысил зарплату мэра столицы, чиновников администраций и местных советов.

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Комментариев (4)
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СпасательМаккейн    09.06.2020, 16:01
Оценка:  -2
СпасательМаккейн
Очень интересная информация для наших"нерабов",у которых в подавляющем большинстве случаев зарплата не превышает 10 тысяч гривен!Тонкий троллинг,тётя!Браво!))))))))))))
Андрей    09.06.2020, 16:00
Оценка:  +1
Андрей
Продавай домашних животных!
Vixerunt    09.06.2020, 15:54
Оценка:  0
Vixerunt
ну в Киеве средняя зарплата 20 000, а кто нормально стоит на ногах тот меньше 40 000 грн не получает.
МонШер    09.06.2020, 15:53
Оценка:  +3
МонШер
"По одежке протягивайте ножки". Зачем же шли на должность с такой"МАЛЕНЬКОЙ" зарплатой? Идите в бизнес "на вольные хлеба" и зарабатывайте много. А пока учитесь составлять семейный бюджет не по потребностям, а по доходам. У нас на фирме многое люди ЗАРАБАТЫВАЮТ вдвое меньше- и ДОВОЛЬНЫ жизнью.
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