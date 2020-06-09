Венедиктова о зарплате в 38 тыс. грн: "Съем всю свою финансовую подушку"

Генпрокурор Ирина Венедиктова пожаловалась на маленькую зарплату.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала, что ей не хватает зарплаты в 38 000 гривен, которую она получает в Офисе Генпрокурора. Об этом она заявила в интервью "Українським новинам".

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По словам Венедиктовой, на должности Генпрокурора она получает зарплату в 38 тысяч гривен



"Я думаю, что сейчас "съем" всю финансовую подушку, которая у меня была, потому что у меня зарплата "на руки" 38 тыс. гривен. Это последнее, что я получала", - рассказала она.



Генпрокурор отметила, что этой суммы не хватает для обеспечивания всех необходимых расходов.

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"А у меня еще семья, дети, домашние животные, которым нужен ветеринар. Поэтому я буду использовать запасы", - сказала глава Офиса Генпрокурора.



Венедиктова также заявила, что ей никто не предлагал взяток, поскольку люди не хотят себя ставить в глупое положение.



"Плюс, я резкий человек и могу резко отреагировать", - добавила она.



Напомним, Кабмин повысил зарплату мэра столицы, чиновников администраций и местных советов.