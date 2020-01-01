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В ОРДЛО российские паспорта получили почти 200 тыс человек

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Еще около 100 тысяч заявлений на получение паспорта РФ находятся на стадии оформления.
В ОРДЛО российские паспорта получили 187 240 человек
В ОРДЛО российские паспорта получили 187 240 человек
depositphotos.com

На временно оккупированной части Донбасса российские паспорта получили уже более 180 тыс человек. Паспорта РФ выдаются в упрощенном порядке. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, передают российские СМИ. 

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По его данным, около 100 тыс заявлений на получение паспорта РФ в упрощенном порядке находятся в стадии оформления.

На сегодняшний день получили паспорта 187 240 жителей “республик“. В стадии оформления находятся около 98 тыс. заявлений. В течение ближайших двух недель они получат паспорта граждан РФ. До конца года российские паспорта получат еще 600-800 тыс. жителей “республик“, - заявил чиновник.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минских переговорах примут участие журналисты с Донбасса. Двое известных журналистов, покинувших ОРДЛО после их оккупации, будут консультировать украинскую делегацию. 

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Теги: Донбасс, ОРДЛО, Паспорта, РФ
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