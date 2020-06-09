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"Это - чистый сепаратизм", - Зеленский о бунте мэров

Комментариев: 1
Зеленский считает, что мэры выступающие против решений центрально власти своими действиями разрушают целостность государства.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский сравнил мэров городов, бунтующих против решений центральной власти с сепаратистами. По его словам такое поведение городских руководителей вредит не президенту, а Украине. Об этом он рассказал в интервью журналистам "Украинской Правды".

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Журналисты "УП" отметили, что перед визитом президента в Каменец-Подольский, город специально приукрашивали. 

"Под нас ничего не подкрашивают. Вы же знаете: сейчас выборы местной власти. Они сейчас подкрашивают только под себя. Поверьте мне, под нас они могут организовать какую-то небольшую забастовку", - сказал президент.

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По словам Зеленского, те меры городов, которые выступают против него - похожи на сепартистов, которые своими действиями разрушают целостность государства.

"Они настроены не против нас – и это не пафос, – а прежде всего против Украины. Вчера у меня был разговор с Леонидом Макаровичем Кравчуком... Не могут мэры быть против президента, против вертикали власти. Это – против государства. Это – чистый сепаратизм, который они прикрывают децентрализацией", - сказал он.

При этом президент отметил, что не всем мэры настроены против него.

Напомним, Зеленский рассказал, что специально хотел заразиться коронавирусом.

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Комментариев (1)
Андрей    09.06.2020, 16:04
Оценка:  0
Андрей
Потому что ты шмаркля!
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