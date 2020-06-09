Венедиктова рассказала, почему она против легализации оружия

По мнению генпрокурора, вопрос о легализации марихуаны и проституции должен быть рассмотрен на референдуме.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова выступает против легализации оружия, так как, по ее мнению, монополия на силу должна быть только у государства. Об этом она рассказала в интервью "Украинским Новостям"

Читай также: Венедиктова о зарплате в 38 тыс. грн: "Съем всю свою финансовую подушку"

Генпрокурор отметила, что в Украине у населения на руках много оружия.



"Я против легализации. В стране так много оружия, что нам нужно наоборот что-то с этим делать. Я считаю, что монополия на силу должна быть исключительно у государства", - сказала она.



Венедиктова также рассказала, что считает что вопрос о легализации марихуаны и проституции должен быть вынесен на общегосударственный референдум.



"Все вопросы, которые касаются таких чувствительных вещей в обществе, нужно спрашивать у общества. Поэтому, такие вопросы должны решаться на референдуме. Пускай общественность определится, - добавила генпрокурор.



Напомним, Венедиктова назвала основную версию причины смерти нардепа Давыдченко.