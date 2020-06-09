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Венедиктова рассказала, почему она против легализации оружия

Комментариев: 2
По мнению генпрокурора, вопрос о легализации марихуаны и проституции должен быть рассмотрен на референдуме.
Генпрокурор Ирина Венедиктова
Генпрокурор Ирина Венедиктова
Ирина Венедиктова/FB

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова выступает против легализации оружия, так как, по ее мнению, монополия на силу должна быть только у государства. Об этом она рассказала в интервью "Украинским Новостям"

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Генпрокурор отметила, что в Украине у населения на руках много оружия.

"Я против легализации. В стране так много оружия, что нам нужно наоборот что-то с этим делать. Я считаю, что монополия на силу должна быть исключительно у государства", - сказала она.

Венедиктова также рассказала, что считает что вопрос о легализации марихуаны и проституции должен быть вынесен на общегосударственный референдум. 

"Все вопросы, которые касаются таких чувствительных вещей в обществе, нужно спрашивать у общества. Поэтому, такие вопросы должны решаться на референдуме. Пускай общественность определится, - добавила генпрокурор.

Напомним, Венедиктова назвала основную версию причины смерти нардепа Давыдченко.

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Комментариев (2)
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Woodbrother    09.06.2020, 16:25
Оценка:  +12
Woodbrother
Преступнику разрешение на оружие не надо. Он всегда вооружен. А законопослушный гражданин получается не имеет право себя защитить.
ВосставшийИзБана    09.06.2020, 16:48
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Ситуация усугубилась при слиянии преступности с государством.
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