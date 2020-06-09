Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ЧП в Кривом Роге: На ходу вспыхнул трамвай с пассажирами

Комментариев: 1
Потушить огонь до приезда спасателей не удалось, вагон выгорел полностью.
ЧП в Кривом Роге: На ходу вспыхнул трамвай с пассажирами
© 1kr.ua
Фото 1/6
ЧП в Кривом Роге: На ходу вспыхнул трамвай с пассажирами
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Во вторник, 9 июня, в Кривом Роге произошел пожар на линии скоростного трамвая — полностью сгорел вагон одного из составов. Об этом сообщает местный ресурс “Первый Криворожский“.

Читай также: Под Одессой на ходу загорелась электричка

Пожар начался около 13 часов, когда трамвай подъезжал к остановке “Городская больница“ в Саксаганском районе города. Отмечается, что пассажиры успели покинуть вагон, но сам он сгорел полностью.

В результате ЧП никто не пострадал, однако движение трамваев на линии пришлось остановить.

Водитель трамвая и работники станции пытались сбить пламя огнетушителями, но безуспешно. Пожар ликвидировали лишь после прибытия пожарных бригад.

Напомним, в конце мая в Днепре полностью сгорел трамвай. В результате инцидента никто не пострадал.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: пожар, трамвай, Кривой Рог, Днепропетровская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Woodbrother    09.06.2020, 16:48
Оценка:  +3
Woodbrother
Хватит юзать чешский антиквариат. Пора покупать новые львовские электроны. Львовский электрон-трамвай европейского уровня отечественного производства.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь