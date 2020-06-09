Потушить огонь до приезда спасателей не удалось, вагон выгорел полностью.

ЧП в Кривом Роге: На ходу вспыхнул трамвай с пассажирами

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ЧП в Кривом Роге: На ходу вспыхнул трамвай с пассажирами

Во вторник, 9 июня, в Кривом Роге произошел пожар на линии скоростного трамвая — полностью сгорел вагон одного из составов. Об этом сообщает местный ресурс “Первый Криворожский“.

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Пожар начался около 13 часов, когда трамвай подъезжал к остановке “Городская больница“ в Саксаганском районе города. Отмечается, что пассажиры успели покинуть вагон, но сам он сгорел полностью.

В результате ЧП никто не пострадал, однако движение трамваев на линии пришлось остановить.

Водитель трамвая и работники станции пытались сбить пламя огнетушителями, но безуспешно. Пожар ликвидировали лишь после прибытия пожарных бригад.

Напомним, в конце мая в Днепре полностью сгорел трамвай. В результате инцидента никто не пострадал.

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