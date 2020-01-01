Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Погода в Украине на 10 июня: Жара до +35 градусов

Комментариев: 0
На западе страны ожидаются грозовые дожди.
В Украине ожидается жара до +35 градусов
В Украине ожидается жара до +35 градусов
pixabay.com

Погода в среду, 10 июня, будет жаркой. Грозовые дожди ожидаются в западных областях Украины. На остальной территории страны будет солнечно. В некоторых областях температура воздуха поднимется до +35 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр

Читай также: На западе Украины резко ухудшится погода

В западных областях страны температура воздуха днем составит от +23 до +28 градусов тепла, ночью от +12 до +16;

На севере Украины температура днем +30… +33, ночью +17… +19;

В центральных областях температура днем +20… +34, ночью от +16 до +19;

На востоке страны днем от +30 до +34, ночью от +17 до +20;

На юге Украины днем от +27 до +35 градусов, ночью от +15 до +21;

В Крыму днем +20… +32, ночью +17… +19;                                          

В Киеве днем +30… +32, ночью +17… +19.    

Погода в Украине на 10 июня
Погода в Украине на 10 июня
meteo.gov.ua
             

По словам синоптика Натальи Диденко в среду, 10 июня, днем ​​ожидается +28… +33 градуса, местами до +35 градусов. На Западе погода будет свежее, +23… +28 градусов. В Киеве будет сухо и жарко, +30… +32 градуса.

В основном без осадков. В западных областях завтра - неустойчивая погода с кратковременными дождями, грозами, периодическими ливнями, шквалом и градом, - пишет Диденко.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Погода, Украина, Июнь, Жара, Дожди, Гроза
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь