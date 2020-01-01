Погода в Украине на 10 июня: Жара до +35 градусов
Погода в среду, 10 июня, будет жаркой. Грозовые дожди ожидаются в западных областях Украины. На остальной территории страны будет солнечно. В некоторых областях температура воздуха поднимется до +35 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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В западных областях страны температура воздуха днем составит от +23 до +28 градусов тепла, ночью от +12 до +16;
На севере Украины температура днем +30… +33, ночью +17… +19;
В центральных областях температура днем +20… +34, ночью от +16 до +19;
На востоке страны днем от +30 до +34, ночью от +17 до +20;
На юге Украины днем от +27 до +35 градусов, ночью от +15 до +21;
В Крыму днем +20… +32, ночью +17… +19;
В Киеве днем +30… +32, ночью +17… +19.
По словам синоптика Натальи Диденко в среду, 10 июня, днем ожидается +28… +33 градуса, местами до +35 градусов. На Западе погода будет свежее, +23… +28 градусов. В Киеве будет сухо и жарко, +30… +32 градуса.
В основном без осадков. В западных областях завтра - неустойчивая погода с кратковременными дождями, грозами, периодическими ливнями, шквалом и градом, - пишет Диденко.
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