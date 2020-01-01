Правоохранители сообщили о подозрении одному из лиц, организовавших "крышу" для нелегальных перевозчиков.

Перестрелка в Броварах: Полиция взялась за организаторов, идут обыски

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Перестрелка в Броварах: Полиция взялась за организаторов, идут обыски

Одному из организаторов перестрелки в Броварах сообщено о подозрении. Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции Украины.

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“Утром, 9 июня, оперативники Управления стратегических расследований в Киевской области, следователи следственного управления областной полиции совместно с прокуратурой и полком особого назначения одновременно начали проведение санкционированных обысков“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что обыски проводились по местам возможного проживания организаторов и участников перестрелки в Броварах, а также в офисных помещениях. По результатам следственных действий правоохранители изъяли оружие, патроны различного калибра, ножи, “черновые“ записи.

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Сейчас одному из организаторов заочно сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, в конце мая в Броварах под Киевом произошла перестрелка между противоборствующими группировками, которые делили рынок нелегальных пассажирских перевозок.

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