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Украинскую журналистку Ольгу Фролову нашли мертвой в Таиланде

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Официально о причинах смерти не сообщается.
Ольга Фролова
Ольга Фролова
Дмитрий Фролов/FB

Украинскую журналистку Ольгу Фролову обнаружили мертвой в Таиланде, где она проживала последние 5 лет. Об этом на своей странице в Facebook написал ее муж Дмитрий Фролов.

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По словам Фролова, он заявил в полицию о пропаже супруги в начале июня, а ее тело нашли 7 июня.

"Она пролежала там долго. На теле были не различимы татуировки. Лицо неузнаваемо. Но вещи, одежда и другие детали свидетельствовали, что это Оля", - рассказал он.

О причинах смерти Фроловой не сообщается, однако ее муж намекнул, что речь может идти о самоубийстве.

"Зная ее поведение последние несколько лет, медицинский диагноз и знаки, которые подала, когда уходила… Она собралась. Попрощалась. И ушла. О причинах я буду думать всю свою оставшуюся жизнь", - написал Дмитрий Фролов.



Напомним, в Киеве убили иностранного гражданина.

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