Украинскую журналистку Ольгу Фролову нашли мертвой в Таиланде

Официально о причинах смерти не сообщается.

Украинскую журналистку Ольгу Фролову обнаружили мертвой в Таиланде, где она проживала последние 5 лет. Об этом на своей странице в Facebook написал ее муж Дмитрий Фролов.

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По словам Фролова, он заявил в полицию о пропаже супруги в начале июня, а ее тело нашли 7 июня.



"Она пролежала там долго. На теле были не различимы татуировки. Лицо неузнаваемо. Но вещи, одежда и другие детали свидетельствовали, что это Оля", - рассказал он.



О причинах смерти Фроловой не сообщается, однако ее муж намекнул, что речь может идти о самоубийстве.



"Зная ее поведение последние несколько лет, медицинский диагноз и знаки, которые подала, когда уходила… Она собралась. Попрощалась. И ушла. О причинах я буду думать всю свою оставшуюся жизнь", - написал Дмитрий Фролов.