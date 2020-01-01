Еще трое экс-депутатов из Крыма пойдут под суд за измену

Бывшие депутаты севастопольского горсовета способствовали оккупации Крыма россиянами.

Прокуратура Автономной Республики Крым и Служба безопасности Украины закончили досудебное расследование в отношении 3 экс-депутатов Севастопольского городского совета, подозреваемых в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.

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“Следствием установлено, что в 2014 году депутаты Севастопольского городского совета VI созыва приняли ряд незаконных постановлений, поддержав противоправные решения Верховной Рады АР Крым о проведении общекрымского референдума, которым Россия пыталась легитимизировать оккупацию территории АР Крым и города Севастополя, а также их незаконное вхождение в состав Российской Федерации на правах субъекта федерации“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что этими действиями депутаты нанесли ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины. Теперь им грозит от 12 до 15 лет заключения.

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Сообщается, что сейчас адвокаты подозреваемых знакомятся с материалами уголовного производства, после чего обвинительные акты будут направлены в суд.

Имена и фамилии бывших депутатов не называются.

Напомним, в Крыму отменят карантин для россиян, но оставят для украинцев. Желающим отдохнуть в Крыму украинским туристам в этом году придется две недели проводить в изоляции.

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