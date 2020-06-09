Суд по делу MH17: В июле 2014 года украинские "Буки" не стреляли

На суде в Нидерландах следствие отвергло версию о том, что Боинг сбили из "Бука", принадлежавшего ВСУ.

Состоящие на вооружении ВСУ “Буки“ не стреляли в июле 2014 года, а следовательно не могли сбить малайзийский рейс MH17 на Донбассе. Об этом сообщает журналист, публикующий под ником “Children of Soros #NotOurTsar“ текстовую трансляцию судебного процесса по делу МН17 в Нидерландах.

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“Мы изучили версию, что MH17 сбила Украина. Украинские власти предоставили нам информацию о позициях своих “Буков“. Данные голландской военной разведки совпали с этими данными (кроме одного “Бука“ вдали от MH17).“, - говорится в сообщении.

Кроме того прокуроры заявили о попытках найти улики о наличии украинских “Буков“ вблизи зоны крушения Боинга 17 июля 2014 года, и таковых обнаружено не было.

Мы сравнили изображения украинских “Буков“ из открытых источников, детального совпадения с “Буком“ на фото и видео из зоны пуска мы не нашли, - заявили прокуроры.

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Также сообщается, что голландская прокуратура не смогла найти прямого подтверждения заявлений России о том, что ракета, сбившая Боинг, состояла на вооружении ВСУ.

Мы пришли к выводу, что Россия не действует добросовестно, и что в документах нет информации о том, кому ракета принадлежала в 2014 году. Поэтому мы решили не вести дальнейшее расследование этих документов, но подробный отчет о них включен в дело, - заявили на суде представители следствия.

Напомним, на суд по делу о гибели рейса MH17 следователи заявили, что украинский истребитель не мог сбить Боинг. Сторона обвинения исключает заявленную россиянами версию о том, что пассажирский лайнер сбил украинский истребитель.

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