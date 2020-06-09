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Суд по делу MH17: В июле 2014 года украинские "Буки" не стреляли

Комментариев: 7
На суде в Нидерландах следствие отвергло версию о том, что Боинг сбили из "Бука", принадлежавшего ВСУ.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Фотоархив Минобороны

Состоящие на вооружении ВСУ “Буки“ не стреляли в июле 2014 года, а следовательно не могли сбить малайзийский рейс MH17 на Донбассе. Об этом сообщает журналист, публикующий под ником “Children of Soros #NotOurTsar“ текстовую трансляцию судебного процесса по делу МН17 в Нидерландах.

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“Мы изучили версию, что MH17 сбила Украина. Украинские власти предоставили нам информацию о позициях своих “Буков“. Данные голландской военной разведки совпали с этими данными (кроме одного “Бука“ вдали от MH17).“, - говорится в сообщении.

Кроме того прокуроры заявили о попытках найти улики о наличии украинских “Буков“ вблизи зоны крушения Боинга 17 июля 2014 года, и таковых обнаружено не было.

Мы сравнили изображения украинских “Буков“ из открытых источников, детального совпадения с “Буком“ на фото и видео из зоны пуска мы не нашли, - заявили прокуроры.

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Также сообщается, что голландская прокуратура не смогла найти прямого подтверждения заявлений России о том, что ракета, сбившая Боинг, состояла на вооружении ВСУ.

Мы пришли к выводу, что Россия не действует добросовестно, и что в документах нет информации о том, кому ракета принадлежала в 2014 году. Поэтому мы решили не вести дальнейшее расследование этих документов, но подробный отчет о них включен в дело, - заявили на суде представители следствия.

Напомним, на суд по делу о гибели рейса MH17 следователи заявили, что украинский истребитель не мог сбить Боинг. Сторона обвинения исключает заявленную россиянами версию о том, что пассажирский лайнер сбил украинский истребитель.

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Теги: Нидерланды, MH17, конфликт на Донбассе
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Комментариев (7)
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Woodbrother    09.06.2020, 18:54
Оценка:  0
Woodbrother
После окончания суда все руководство на россии будет объявлено военными преступниками. Всю кремлевскую шушеру объявят в розыск через интерпол. Станут они 100% не выездными из своего на московского мордора.
Красногвардеец1    09.06.2020, 18:39
Оценка:  -24
Красногвардеец1
Конечно не стреляли!Ни в июле 2014-го,ни вообще никогда!Ведь у нас нет ЗРК Бук вообще!А ещё в июле 2014-го года все 100% знали где именно была подконтрольная нам территория,а где нет.Ведь уже тогда"окопная война"шла полным ходом и не было никаких наступлений и отступлений!А ещё 2x2 на самом деле 5!)
Woodbrother    09.06.2020, 18:48
Оценка:  -1
Woodbrother
У вас на россии постоянно сбивают гражданские самолеты ракетными комплексами. МН-17 был не первым и увы не последним. У кремлевских фашистиков будет еще много аналолгичных преступлений.
nelci    09.06.2020, 18:35
Оценка:  -22
nelci
Сравнили фото украинских "буков" с российскими и совпадений не нашли, это доказывает, что фото делали разные люди или буки были вовсе не буки, а бяки?
nelci    09.06.2020, 18:38
Оценка:  -22
nelci
А в чем различие "Буков", раньше речь шла о разных модификациях ракет, теперь о самих пусковых установках или еще что?
nelci    09.06.2020, 18:40
Оценка:  -22
nelci
неужели так сложно доказать кто виноват?
Woodbrother    09.06.2020, 18:49
Оценка:  -1
Woodbrother
Все уже доказанно следствием. Сейчас идет ознакомление суда с доказательствами.
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