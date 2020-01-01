Друзья убитого добровольца Олешко объявили голодовку и пикетируют ОП

Активисты требуют вернуть в СИЗО четверых подозреваемых в бийстве Олешко, которых суд выпустил под домашний арест.

9 июня друзья погибшего активиста и добровольца АТО Виталия Олешко пикетировали Офис Генпрокурора и Офис Президента с требованием отправить в СИЗО четверых подозреваемых в убийстве, которых недавно выпустили под домашний арест. Об этом сообщает "Громадське".

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В акции принимали участи несколько десятков человек.



"Наша главная цель - отправить убийц в СИЗО. А также разобраться с Бердянской коллегией судей - почему они приняли такое решение. Изменение меры пресечения на домашний арест не имеет возможности на апелляцию. Остальные же, кто остался в СИЗО, это право сохранили. Это абсурд", - сказал участник пикета Антон Пшеничный.



По словам активистов, они останутся под зданием ОП, пока четверых подозреваемых не вернут в СИЗО. Пикет с таким же требованием состоялся сегодня в Запорожье.

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Четверо участников акции объявили бессрочную голодовку.



"Наши побратимы сегодня начали бессрочную акцию в Киеве у стен ГПУ. Мы вышли на местах, чтобы поддержать и заявить, что мы не согласны с тем решением, которое вынес Бердянский суд", - отметила волонтер батальона "Донбасс" Стела Орел.

Виталий Олешко (позывной "Сармат") был убит 31 июля 2018 года в Бердянске. Киллер выстрелил в него из огнестрельного оружия, а затем скрылся с места происшествия.

Напомним, дело об убийстве Сармата передали в суд.