Посреди Львова ограбили бизнесмена, унесли 4,5 млн гривен

Полицейским удалось задержать преступников по горячим следам.

Во Львове полицейские задержали членов банды, которая ограбила предпринимателя, отняв у него 4,5 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления полиции.

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“Сегодня, 9 июня, злоумышленники напали на мужчину и отобрали у него сумку с деньгами. Сразу после совершения преступления оперативники управления стратегических расследований во Львовской области Нацполиции задержали нападавших“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что разбойное нападение произошло в микрорайоне Сихов. По горячим следам нападавших удалось задержать, все они являются местными жителями, один из них ранее был осужден за совершение тяжкого преступления. По словам полицейских, во время задержания злоумышленники оказали сопротивление правоохранителям и пытались убежать.

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В настоящее время установлено, что злоумышленники следили за потерпевшим, который ведет хозяйственную деятельность на территории одного из местных рынков. По имеющейся информации, задержанные лица “специализировались“ на разбойных нападениях. Данная информация будет проверяться во время досудебного расследования.

Действия задержанных квалифицированы по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. На месте работает следственно-оперативная группа, проводятся первоочередные следственные действия.

Напомним, в центре Киева трое вооруженных мужчин ограбили врача на 290 тыс. грн. Правоохранители оперативно задержали преступников.

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