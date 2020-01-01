Китай передал Украине вторую партию гуманитарной помощи
В Украину прибыла вторая партия гуманитарной помощи от правительства Китая. Об этом сообщает МИД Украина во вторник, 9 июня.
Указано, что гуманитарный груз включает широкий спектр медицинских изделий:
- тест-системы для диагностики коронавируса (50016 единиц);
- медицинские маски (50 тыс. единиц), медицинские защитные очки (30 тыс. единиц);
- бесконтактные термометры (1 тыс. единиц);
- медицинские хирургические маски (200 тыс. единиц);
- медицинские защитные костюмы (30 тыс. единиц);
- одноразовые медицинские перчатки (50 тыс. единиц).
Как отметили в МИД, получение гумпомощи стало результатом тесных контактов между Украиной и Китаем на самом высоком уровне в вопросах преодоления пандемии коронавируса.
Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что помощь от правительства Китая в значительной степени способствует поддержанию усилий Украины в борьбе с распространением COVID-19, и поблагодарил китайскую сторону.
Напомним, 24 марта президент Владимир Зеленский обсудил с послом КНР в Украине Фань Сяньжуном вопросы двустороннего взаимодействия в борьбе с COVID-19 и обратился с просьбой к правительству Китая выделить Украине дополнительную помощь в виде тест-систем, медоборудования и лекарств для лечения коронавируса.
Через неделю правительство Китая передало Украине первую партию гумпомощи, которая включала тест-системы, средства индивидуальной защиты, бесконтактные термометры и др.
Напомним, на прошлой неделе в Украину доставили гуманитарную помощь из Южной Кореи. Сеул выделили Киеву 300 тысяч долларов на наборы для тестирования.
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