В Харькове огромная ветка упала на 10-летнюю девочку: Ее госпитализировали
Огромная ветка рухнула на 10-летнюю девочку, которая играла в одном из центральных парков Харькова. Ребенка госпитализировали с травмами головы и позвоночника. Об этом информирует пресс-служба ГУНП в Харьковской области.
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Инцидент произошел примерно в 13:50.
"На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции. Ребенок с травмой головы и позвоночника госпитализирован в больницу. Информация о происшествии зарегистрирована в Шевченковском отделе полиции", - сообщили в полиции.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.
Напомним, в Харькове мужчина выстрелил себе в голову после ссоры с женой.
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