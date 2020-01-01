В Харькове огромная ветка упала на 10-летнюю девочку: Ее госпитализировали

Нацполиция устанавливает все обстоятельства инцидента.

Огромная ветка рухнула на 10-летнюю девочку, которая играла в одном из центральных парков Харькова. Ребенка госпитализировали с травмами головы и позвоночника. Об этом информирует пресс-служба ГУНП в Харьковской области.

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Инцидент произошел примерно в 13:50.



"На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции. Ребенок с травмой головы и позвоночника госпитализирован в больницу. Информация о происшествии зарегистрирована в Шевченковском отделе полиции", - сообщили в полиции.



Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Напомним, в Харькове мужчина выстрелил себе в голову после ссоры с женой.