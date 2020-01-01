В детсадах Тернополя и Ирпеня выявили больных COVID-19

Оба детсада закрыли на карантин из-за заражения сотрудников. Контактыным лицам проводят ПЦР-диагностику.

У работников детских садов - в Тернополе и Ирпене Киевской области выявили случаи коронавирусной болезни COVID-19. Об этом во вторник, 9 июня, сообщили городские власти.

Так, первый заместитель мэра Ирпеня Александр Маркушин сообщил о закрытии детсада Сказка из-за заражения одного из сотрудников.

"Садик закрываем на карантин, а все контактные лица пройдут ПЦР-диагностику. Сразу хочу успокоить родителей. С детьми больная не контактировала. Последний раз она была в помещении ДНЗ 29 мая, когда заведение еще не работало. Затем ушла на больничный", - сообщил Маркушин в Facebook.

О случае COVID-19 в одном из тернопольских детсадов сообщил городской штаб для борьбы с коронавирусом.

"У работника тернопольского дошкольного учебного заведения №12 лабораторно подтвердили COVID-19. Поэтому садик временно приостанавливает работу. Мобильные группы медиков возьмут анализы на ПЦР-исследования у всех работников садика", - говорится в сообщении.

Там также отметили, что дополнительно сообщат о возобновлении работы детсада.

Названы регионы-лидеры по приросту коронавируса

Напомним, по состоянию на 9 июня в Украине подтверждено 27 856 случаев COVID-19, из них 12 412 выздоровели, 810 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 394 случая.

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