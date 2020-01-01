По улицам Днепра бегал и кричал голый мужчина

На видео попал голый мужчина с неадекватным поведением, предположительно находящийся под действием наркотиков.

В Днепре голый мужчина катался по земле. Об этом сообщает Телеграм-канал Днепр сейчас.

Инцидент произошел на Слобожанском проспекте Днепра. Мужчина в неадекватном состоянии бегал по улице, кричал и катался по земле. Предположительно, он находился под действием наркотиков.

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