По улицам Днепра бегал и кричал голый мужчина
На видео попал голый мужчина с неадекватным поведением, предположительно находящийся под действием наркотиков.
В Днепре голый мужчина катался по земле. Об этом сообщает Телеграм-канал Днепр сейчас.
Инцидент произошел на Слобожанском проспекте Днепра. Мужчина в неадекватном состоянии бегал по улице, кричал и катался по земле. Предположительно, он находился под действием наркотиков.
Ранее сообщалось, что в Ирпене голый наркоман требовал дозу у врачей.
Также Корреспондент писал, что в Киеве голый мужчина лег на дорогу и звал Андрюху.
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