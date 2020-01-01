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Убийца, снег и родинка Сумской: фото дня

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Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 9 июня 2020 года.
Британская модель Лорен Гуджер выложила пикантное фото
Британская модель Лорен Гуджер выложила пикантное фото
Instagram/laurengoodger
Cмотрите фотогалерею Убийца, снег и родинка Сумской: фото дня
 
Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 9 июня.
 
Вашему вниманию представляем кадры, как модель раскритиковали в сети после пластики ягодиц, а Ольга Сумская удалила свою знаменитую родинку на лице.
 
На фото показали аварийное состояние трассы Полтава-Кишинев, а в Киеве пожар уничтожил два автомобиля. В Киеве строят ТРЦ прямо на проезжей части, а на Николаевщине под фурой обвалился мост.
 
В Британии протестующие свергли памятник, а в Брюсселе акция протеста переросла в погромы.
 
Стюардессы авиакомпании Philippine Airlines приняли роды во время полета, а в Украине состоялся первый гольф-турнир с начала карантина.
 
Убийцу троих людей в Фастове не брали в психбольницу из-за отсутствия денег, а племянница Ротару певица Sonya Kay вышла замуж.
 
 

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Теги: ДТП, фото, роды, дорога, пожар, Ольга Сумская, фото дня
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Источник: korrespondent.net

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