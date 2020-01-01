Убийца, снег и родинка Сумской: фото дня
Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 9 июня 2020 года.
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Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 9 июня.
Вашему вниманию представляем кадры, как модель раскритиковали в сети после пластики ягодиц, а Ольга Сумская удалила свою знаменитую родинку на лице.
На фото показали аварийное состояние трассы Полтава-Кишинев, а в Киеве пожар уничтожил два автомобиля. В Киеве строят ТРЦ прямо на проезжей части, а на Николаевщине под фурой обвалился мост.
В Британии протестующие свергли памятник, а в Брюсселе акция протеста переросла в погромы.
Стюардессы авиакомпании Philippine Airlines приняли роды во время полета, а в Украине состоялся первый гольф-турнир с начала карантина.
Убийцу троих людей в Фастове не брали в психбольницу из-за отсутствия денег, а племянница Ротару певица Sonya Kay вышла замуж.
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