Украинцев просят отказаться от рукопожатий из-за пандемии

Перед этим ряд политиков европейских стран рекомендовали отказаться от физических контактов при приветствии.

Центр общественного здоровья опубликовал правила для украинцев, которые нужно соблюдать, несмотря на ослабление карантинных ограничений. Об этом сообщили в Facebook ЦОЗ.

"Рекомендации по предотвращению распространения COVID-19 будут эффективно работать только тогда, когда их будут соблюдать все. Бесконтактное поздравления - одна из важных рекомендаций, придерживаться которой должны все. Улыбка, кивок головы или два пальца буквой V, - уберегут вас от лишнего в пандемии, контакта с кожей рук другого человека. Впрочем, даже бесконтактное поздравления не исключает частого и тщательного мытья рук", - подчеркивается в сообщении.

Еще в ЦОЗ призвали во время похода в магазин или в другие общественные места держаться дистанции на расстоянии не менее метра от других и, по возможности, не прикасаться руками к лицу.

Корзины или тележки в магазинах просят обрабатывать дезинфектором с содержанием спирта не менее 60%. По возвращении из магазина, а также после разбора покупок призывают тщательно мыть руки теплой водой с мылом в течение 20-40 секунд.

"Перед тем как прикасаться к продуктам, помойте руки с мылом. Также тщательно мойте фрукты и овощи чистой водой, особенно если вы едите их сырыми.

Регулярно и тщательно обрабатывайте руки дезинфектором с содержанием спирта не менее 60% или мойте их теплой водой с мылом в течение 20-40 секунд. Это помогает уничтожить вирусы, которые могут находиться на коже.

Избегайте мест большого скопления людей. Там гораздо выше вероятность оказаться в тесном контакте с лицом, инфицированным COVID-19.

Соблюдайте правила респираторной гигиены. Во время кашля или чихания прикрывайте рот и нос изгибом локтя или салфеткой. Использованную салфетку следует выбросить и вымыть руки.

Если у вас повысилась температура, появились кашель и затрудненное дыхание, позвоните семейному врачу", - призывают в ЦОЗ.

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