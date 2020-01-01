На суде по MH17 показали фото транспортировки Бука

Также был найден владелец грузовика, который подтвердил, что транспорт был захвачен за девять дней до катастрофы.

В Нидерландах во время судебного заседания по делу о катастрофе MH17 на Донбассе продемонстрировали фото транспортировки российской установки Бук. По данным следствия, именно с этой установки был сбит самолет Малазийских авиалиний, сообщает во вторник, 9 июня, нидерландское издание nu.nl.

Отмечается, что сторона обвинения на основе фото объяснила проверку подлинности собранных фотодоказательств. В частности, был найден владелец грузовика, который транспортировал Бук. Он подтвердил, что незаконные вооруженные формирования захватили транспорт за девять дней до катастрофы. Информацию также подтвердил один из представителей НВФ, которого на суде не называют.

По словам прокурора, подлинность фото проверена на основе данных из открытых источников, а также экспертных оценок в совокупности со свидетельскими показаниями.

Кроме того, прокуратура заявила о наличии видео грузовика, который перевозит Бук без ракеты под Луганском. Изначально российская сторона подтверждала подлинность видео, но указывала, что оно снято на подконтрольной Украине территории. Позже представители РФ заявили о якобы манипуляциях с видео.

В целом обвинение пришло к выводу о российском происхождении Бука, поскольку он имел внешние признаки, характерные для установки, зафиксированной на территории России 23 июня 2014 года. В частности, конкретный серийный номер 3X2. Однако на просьбу о правовой помощи РФ заявила, что этот Бук якобы никогда не был на территории Украины, и нет необходимости отвечать на запрос.

Сегодня сообщалось, что прокуратура не приняла версию РФ о месте запуска ракеты. Также стало известно, что в телах экипажа нашли обломки ракеты Бук.

Напомним, 8 июня под Гаагой начался второй этап судебного процесса по делу о сбитом МН17.

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