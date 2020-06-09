Шалом, Львов! Как возрождается еврейская история города

Более 100 синагог и молельных домов, действовавших во Львове в 1939 году, сметены Холокостом. Найти кошерную еду сейчас можно только в скудном ассортименте на полках Сільпо. Есть рестораны с еврейской кухней, но это для туристов.

Между тем память о еврейском Львове хранится временем, пишет Маргарита Яковлева в №6-7 Журнала Корреспондент. Просто нужно присмотреться внимательнее.

СЛЕДЫ НА СТЕНАХ

В большинстве городов средневековой Европы евреи традиционно жили в закрытых районах — как Йозефов в Праге или Казимеж в Кракове. Такое ограничение на проживание было требованием властей. Вместе с тем проживание общиной помогало религиозным евреям сохранять традиционный уклад.

Во Львове выемки для мезуз, которые обязаны освящать двери всех еврейских домов, можно найти на зданиях центральной Площади Рынок. В камянице Бернатовичей по адресу Площадь Рынок, 8, и в домах на улице Староеврейской есть выемки для мезуз, свидетельствующие о том, что в них жили соблюдающие Тору люди.

До Второй мировой войны треть населения Львова составляли евреи, принимающие активнейшее участие в развитии города. Из Львова вышли выдающиеся раввины и еврейские деятели искусства, науки, например, историк и политолог Гарвардского университета Адам Улям, врач-невропатолог Луция Фрей, один из родителей водородной бомбы математик Станислав Улям, художник Генрих Штренг и другие.

Многие крупнейшие предприятия города также были основаны евреями, включая банки и фабрики. Лейби Бачели и его внук Меир Бачевски, владельцы знаменитой алкогольной фабрики. «Именно эта семья сделала алкоголь напитком богатых людей», — рассказывает историк и гид Ольга Лидовская. Вся еврейская литература для восточно-европейского еврейства, которая не проходила цензуру в Российской империи, издавалась во Львове.

«Треть населения Львова, более 120 тыс. жителей, были евреями. Во Львове было более 100 синагог и молельных домов, два еврейских театра, еврейские школы. Огромная современная еврейская больница, которую на свои деньги построил банкир Мауриций Лазарус, досталась Львову в наследство навсегда. Там и сейчас расположен госпиталь, и на стенах этого здания до сих пор сохранились еврейские символы. Во Львове издавались книги в еврейской типографии и выпускались еврейские газеты, одна из которых выходила дважды в день — утром и вечером, — говорит Олег Вишняков, почетный консул Государства Израиль в Западной Украине. — Я рассказываю так подробно, чтобы стал понятен объем того, что хотелось бы «возродить из пепла».

НА СТАРОЕВРЕЙСКОЙ

Во Львове сохранились две синагоги. Действующая — на улице Братьев Михновских и синагога Якоб Гланцер Шул — в самом центре города, на улице Угольной. Она сейчас пустует. «Синагога в центре города принадлежит нам, само здание находится в аварийном состоянии. Молитв там нет, и дай Бог, чтобы было столько евреев, чтобы у нас в синагоге было достаточно людей на молитвах», — говорит ребецн Сара Болд, супруга главного раввина Львова Мордехая Болда.

«Я бы начинал осмотр еврейского Львова с площади Колиивщины на пересечении улиц Братьев Рогатинцев и Староеврейской. Здесь жил легендарный Давид Галеви, талмудист, раввин, автор Песни освобождения, которую поют во всех синагогах мира, — рассказывает историк Василий Расевич. — Также можно посмотреть на площади Старый Рынок синагогу Темпель, которая связана с трагическими историями. Когда-то ортодоксальные хасиды отравили в ней прогрессивного раввина. А во время немецкой оккупации эту синагогу сожгли с людьми».

Один из главных еврейских объектов в центре Львова — улица Староеврейская, она идет от Дома книги на площади Мицкевича, 8, заканчивается Пространством синагог, открытом в 2016 году. Это было одно из мистических сердец города: тут располагались синагога Золотая Роза, Большая городская синагога и Бейт Гамидраш — дом изучения Торы и Талмуда. Три величественных здания XVI-XVII веков были уничтожены Холокостом.

В ПОИСКАХ КОШЕРНОГО

Рядом с Пространством синагог находится популярное среди туристов место еврейского Львова — ресторан Под Золотой Розой, в котором продаются сувениры еврейской тематики и готовятся блюда домашней кухни ашкеназийских евреев. Увы, кошерным в этом заведении является только вино с экшером (сертификатом) о кошерности. Вся остальная кухня в этом ресторане, как и во всех других ресторанах и кафе Львова, является некошерной.

Кошерные полки есть в магазинах Сільпо, хотя их ассортимент очень скромный: рулеты и халва, консервированные оливки, корнишоны, маца, кошерное пиво и вино. На помощь соблюдающим обычаи приходит еврейская община Львова, которая располагается недалеко от вокзала, в синагоге на улице Братьев Михновских. Ребецн Сара Болд рассказывает: «Кошерную еду можно заказать у нас в синагоге. Открывать кошерный магазин, как при синагогах в других городах, нет смысла, потому что в общине очень мало людей. Кошерные продукты из других городов мы заказываем на нашу общину по почте».

Синагога по улице Братьев Михновских называется Бейс Аарон ве Исраэль.

Если в других городах Украины еврейская жизнь кипит, там есть кошерные магазины, рестораны, отели, хедеры (школы) и другая инфраструктура, необходимая для еврейской жизни, то во многом это заслуга раввинов Хабад — самого влиятельного и сильного движения в иудаизме сегодня.

«По моей информации, есть негласная договоренность между украинскими раввинами движенияХабадо том, чтобы не создавать Хабадский центр во Львове, — именно в силу заслуг раввина Мордехая Болда, который уже третье десятилетие подряд развивает еврейскую жизнь в городе. Это знак уважения к нему. Во Львове есть постоянный приток туристов-евреев со всего мира, и ими практически никто не занимается. Львов — единственный крупный туристический центр Европы, в котором до сих пор нет Бейт-Хабада. Думаю, что с развитием туризма в столице Галичины понадобится создать и кошерное кафе, и Хабадский центр в Старом городе», — отметил Шимон Бриман, израильский специалист по Украине и глава отдела Восточной Европы Хайфского университета.

БУДУЩЕЕ ГОРОДА

Елена Андронатий, историк и гид по еврейскому Львову, считает, что во Львове нужно показать присутствие евреев в городе: «Сейчас туристы и не поймут, что до Второй мировой войны почти треть города принадлежала евреям. В центре Львова остались только руины Золотой Розы и синагога в аварийном состоянии на улице Угольной. Львов — это город великих еврейских ученых, раввинов, художников, но память о них в самом городе никаким образом не обозначена. Это вопрос к инвесторам и тем, кто любит Львов».

«Начинать, по-моему, надо с Яновского концлагеря. Вернее, с места бывшего концлагеря. Там погибло более 200 тыс. человек. Но сейчас на этом месте стоит только скромный камень, рядом — тюрьма, территория заброшена. Во имя памяти об уничтоженных людях, во имя того, чтобы это больше никогда не повторилось, надо обозначить это страшное место в истории Львова», — говорит Вишняков.

С ним согласны городские власти. Заместитель мэра Львова Андрей Москаленко называет мемориал на месте Яновского концлагеря одним из главных проектов, связанных с еврейством. Также он говорит о реконструкции площади Колиивщины, причем этот проект при поддержке ЕС Львов реализует вместе с Уманью. «Возле еврейской больницы есть старое кладбище, и мы работаем над тем, чтобы реставрировать эту территорию как место еврейской памяти», — говорит Москаленко о третьем проекте еврейского Львова.

Во Львове уже создан один из самых прогрессивных в Украине музеев — Территория террора, он расположен на месте бывшего Львовского гетто, крупнейшего, наравне с Варшавским. Территория террора посвящена тоталитарным режимам. Бизнесмен Степан Давимука отреставрировал еврейский национальный дом.

«Мы работаем над проектом, чтобы сделать в еврейской больнице Место памяти — Бейсойлем. Работаем над тем, чтобы Краковский рынок, который расположен прямо на костях, на месте бывшего еврейского кладбища, тоже был превращен в Мемориал, — рассказывает Вишняков. — Для этого нужны большие инвестиции. Мы верим, что осуществим задуманное».