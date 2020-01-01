Переселенец озвучил реакцию представителей ОРДЛО на его появление в ТКГ

Новый участник переговоров политической подгруппы по Донбассу заявил, что представители ОРДЛО пытались провоцировать украинскую сторону.

Во время переговоров политической подгруппы по Донбассу представители ОРДЛО пытались провоцировать украинскую сторону из-за участия в процессе переселенцев. Об этом в Facebook сообщил журналист Денис Казанский, который стал представителем оккупированных районов в украинской делегации.

"Представители группировок "ЛДНР", которые называют себя представителями ОРДЛО, на наше появление отреагировали нервно, хамили, пытались провоцировать перепалки, но к этому все были готовы, поэтому отреагировали спокойно", - написал Казанский.

При этом, по его словам, российский представитель Алексей Дмитриевский не высказывал протест против появления переселенцев в украинской делегации.

Казанский добавил, что более конкретные результаты могут появиться после основного заседания Контактной группы, которое произойдет в среду, 10 июня.

Ранее сообщалось, что проживающие на подконтрольной украинским властям территории активисты будут представлять Донецк и Луганск в рамках политической подгруппы в трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Также в Офисе президента инициировали повышение уровня представительства Украины на переговорах в Минске. Теперь туда отправятся заместители министров и народные депутаты.

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