Ход переселенцами. Изменения в группе по Донбассу

Четверо переселенцев будут участвовать в заседаниях Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе по приглашению украинской стороны.

В Офисе украинского президента давно была идея пригласить к переговорам на Донбассе переселенцев, которые бежали от войны. И вот эта идея реализована. Во вторник стало известно, что в состав группы украинских переговорщиков в Минске вошли переселенцы с Донбасса: Денис Казанский и Сергей Гармаш представляют Донецкую область, а Вадим Горан и Константин Либстер — Луганскую.

Корреспондент.net выяснил, кто эти люди, и что может изменить их участие в переговорах.

Новый импульс

Украинские власти полагают, что привлечение к переговорам переселенцев позволит сдвинуть их с мертвой точки. Ранее в Минске была идея создания Консультационного совета между представителями ОРДЛО и Украины, но после критики от этой идеи отказались. Новая идея заключается в том, что Украина привлекает к переговорам представителей Донбасса, но не тех, которые остаются на оккупированной территории, а тех, кто выехал на территорию Украины.

Вопросами, к которым по минским соглашениям должны привлекать представителей Донбасса, занимается преимущественно политическая группа.

"Поэтому на сегодня первые четыре фронтмена уже официально задекларированы. Нотой украинского МИД они представлены ОБСЕ и МИД РФ. Также это уведомление получил координатор рабочей группы по политическим вопросам в ТКГ Пьер Морель", - заявил вице-премьер-министр Украины Алексей Резников, который является первым заместителем главы украинской делегации в Минске.

Он также рассказал о реакции РФ на ввод новых членов ТКГ. "Неожиданно мягче, чем я предполагал. Я думал будет демарш, но нет. Идет диалог. Координатор объявил о том, что у нас есть гости. Ссылаясь на техническую проблему россияне задержали включение на 30 минут. Они никогда не задерживались. Я думаю, что это был момент внутренних консультаций, что с этим делать", - уточнил Резников.

По его словам, никакого ультиматума Россия не ставила, хотя украинская сторона была к этому готова.

Кто эти люди

Денис Казанский – донецкий журналист, был известен как блогер в ЖЖ под ником Frankensstein. Активно критиковал Партию регионов и Коммунистическую партию.

В 2014 году Денис Казанский переехал из Донецка в Киев и начал сотрудничать с журналом Український тиждень. В 2015 году стал главным редактором сайта Четвертая власть. Сейчас является главным редактором сайта Восточный вариант, посвященного событиям на Донбассе.

Казанский сообщил, что все четверо новых участников переговоров выступают против закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины. Также они считают, что выборы на неподконтрольных сейчас украинским властям территориях возможны только после получения Украиной контроля над границей и исключительно по украинским законам и после возвращения украинского ТВ, украинских журналистов, украинских политических партий и переселенцев.

Также Казанский заявил, что на переговорах они “могут говорит то, что считают нужным”.

“Перед нами, по сути, никакой задачи не стоит. Мы представляем население Донбасса, переселенцев, которых полтора миллиона, но при этом они никак не представлены в переговорах. И та сторона делает вид, что нас нет. Они пытаются создать такую иллюзию, что весь Донбасс — это ЛДНР. И все абсолютно их поддерживают, что дает им право выражать мнение всего Донбасса. А мы говорим, что это не так. Они нас не представляют, мы их не выбирали, они абсолютно не имеют никакой легитимности… Моя позиция известна с 2014 года: я против особых статусов и легализации этих формирований в любом виде. Поэтому я буду делать все, чтобы этого не допустить. Это моя личная цель как гражданина”, - отметил Казанский в интервью НВ.

Журналист Сергей Гармаш в 1996—2004 годах был корреспондентом Радио Свобода в Донецкой области. С 2002 года — основатель и главный редактор сайта Остров. В мае 2014 года выехал из Донецка, после того как его дом обстреляли.

“Наше руководство действительно вспомнило о том, что не только любители России имеют отношение к отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины, но и мы, те, кого эти “патриоты“ выгнали из своих домов. И мы, по любому, имеем больше отношения к Украине, чем новоиспеченные владельцы краснокожей российской паспортины”, — написал Гармаш на своей странице в Facebook, комментируя свое участие в переговорах.

Представитель Луганской области Вадим Горан – юрист, экс-зампрокурора Киева, с 2015 года упоминается как глава международной общественной организации Луганское землячество. Еще в 2016 году заявлял о желании участвовать в переговорах по Донбассу.

О травматологе Константине Либстере известно, что он родом из Луганска, окончил Луганский государственный медицинский университет. Сергей Либстер, который предположительно является отцом Константина Либстера, есть в базе сайта Миротворец. Сергей Либстер назван на этом сайте “пособником террористов”, так как поддерживает тесные связи с оккупационной администрацией так называемой “ЛНР”, активно принимает участие в пророссийских пропагандистских акциях. Сергей Либстер работает заведующим травматологического отделения Луганской городской больницы № 2.

Что это принесет

Бывший советник секретаря СНБО Сергей Сивохо, который тоже пытался заниматься темой переговоров по Донбассу, уверен, что ничего хорошего появление новых людей на переговорах в Минске не принесет.

“Мы все дальше от мира… Опять непонятные телодвижения, и слишком понятные люди в ТКГ. Похоже, никто не собирается договариваться. Мы все больше забиваемся в глухой и темный угол. Оттуда нас точно никто не услышит”, — написал Сивохо на своей странице в Facebook.

А вот журналист Юрий Бутусов появление переселенцев на переговорах называет “первой системная инициативой Зеленского на переговорах с Россией за год президентства, которая не ослабляет, а укрепляет Украину в отношениях с РФ”.

“Украина выполняет Минские соглашения и делегирует в переговорную группу жителей Донбасса, настоящих представителей гражданского общества. Все, Россия обязана их принять. Ведь это и есть требование Минских соглашений, которые РФ постоянно нарушает. Впервые переговорная позиция Украины направлена не на угодливость и не на уступки суверенитета. Впервые при Зеленском мы видим, как Украина делает попытку показать себя субъектом переговоров, а не объектом”, - считает журналист.

С другой стороны журналист Станислав Асеев сообщил о том, что ему тоже предлагали войти в состав группы переселенцев украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске, но он отказался.

"Относительно лично меня: да, мне поступало такое же предложение от господина Резникова приобщиться к этому процессу в Минске. И так, я лично отказался, потому что не считаю для себя возможным принимать в этом участие именно в таком формате", - написал Асеев на своей странице в Facebook.

Он отметил, что причины отказа достаточно подробно и долго обсуждал с Резниковым. Однако, по словам Асеева, беседа была конфиденциальной, поэтому подробностей он не рассказал.