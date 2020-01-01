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Старт проекта Большая стройка не показал хорошего результата

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Проект Большая стройка предусматривает масштабную перестройку инфраструктуры Украины, в частности, строительство дорог.
Минрегион отчитался о начале проекта
Минрегион отчитался о начале проекта
Корреспондент.net
 
Эксперты проверили в двух областях 10 объектов проекта Большая стройка и результаты аудита оказались не очень положительные. Об этом сообщил министр развития общин и территорий  Алексей Чернышев в Facebook.
 
 
"Министерством развития общин и территорий Украины создано специальную инспекционную группу, которая на прошлой неделе провела проверку десяти объектов программы Большая стройка в двух областях. Первые результаты не слишком положительные", - написал Чернышев.
 
Оценка производилась по таким критериям, как соответствие государственным строительным нормам, в частности в части безопасности эксплуатации, инклюзивности и стандартам развития социальной инфраструктуры. Еще оцнивалось соблюдение сроков окончания строительных работ и запланированных дат открытия.
 
Министр также отметил, что качество и сроки выполнения строительных работ в каждой области станут основой для оценки эффективности губернаторов.
 
Он отметил, что качество построенных и реконструированных объектов и сроки выполнения работ должны быть под жестким контролем.
 
Как известно, программа Большая стройка, предусматривающий масштабную перестройку инфраструктуры Украины, стартовала с 1 марта и включает почти 380 объектов.
 
Ожидается, что в ее пределах будет отремонтировано 4000 км дорог государственного значения, на что предусмотрено более 85 млрд грн. Также в этом году в Украине должны построить или реконструировать 100 школ, 100 садов, 100 стадионов и приобрести 100 школьных автобусов.

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Теги: программа, ремонт, инфраструктура, проверка
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Источник: korrespondent.net

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