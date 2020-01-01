Старт проекта Большая стройка не показал хорошего результата

Проект Большая стройка предусматривает масштабную перестройку инфраструктуры Украины, в частности, строительство дорог.

Эксперты проверили в двух областях 10 объектов проекта Большая стройка и результаты аудита оказались не очень положительные. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев в Facebook.

"Министерством развития общин и территорий Украины создано специальную инспекционную группу, которая на прошлой неделе провела проверку десяти объектов программы Большая стройка в двух областях. Первые результаты не слишком положительные", - написал Чернышев.

Оценка производилась по таким критериям, как соответствие государственным строительным нормам, в частности в части безопасности эксплуатации, инклюзивности и стандартам развития социальной инфраструктуры. Еще оцнивалось соблюдение сроков окончания строительных работ и запланированных дат открытия.

Министр также отметил, что качество и сроки выполнения строительных работ в каждой области станут основой для оценки эффективности губернаторов.

Он отметил, что качество построенных и реконструированных объектов и сроки выполнения работ должны быть под жестким контролем.

Как известно, программа Большая стройка , предусматривающий масштабную перестройку инфраструктуры Украины, стартовала с 1 марта и включает почти 380 объектов.

Ожидается, что в ее пределах будет отремонтировано 4000 км дорог государственного значения, на что предусмотрено более 85 млрд грн. Также в этом году в Украине должны построить или реконструировать 100 школ, 100 садов, 100 стадионов и приобрести 100 школьных автобусов.

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