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На Донбассе подорвалось авто ВСУ, ранены 10 бойцов

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Автомобиль был последним в колонне и подорвался на неустановленном взрывном устройстве возле Авдеевки.
Автомобиль Спартан после взрыва
Автомобиль Спартан после взрыва
gp.gov.ua

В Донецкой области подорвался автомобиль Спартан Вооруженных сил Украины. В результате ранения получили 10 военнослужащих. Об этом во вторник, 9 июня, сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что инцидент произошел возле Авдеевки утром во вторник. Автомобиль с украинскими военными двигался последним в колонне.

"Досудебным расследованием установлено, что 9 июня 2020 года, около 9:30, во время движения военного автотранспорта в районе Дворца культуры Авдеевский коксохимический завод последний в колонне автомобиль Спартан подорвался на неустановленном взрывном устройстве", - говорится в сообщении.

Раненым военнослужащим оказали медицинскую помощь. Начато расследование по статье террористический акт.

 

 

Напомним, накануне на Донбассе зафиксировали 11 обстрелов, один боец получил ранение.

Ранее сообщалось, что четверо военных в ООС получили ранения за сутки. В ходе атак четыре военнослужащих Объединенных сил получили ранения, а один - боевое травмирования.

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Теги: взрыв, донбасс, ранение, авто, ВСУ, Авдеевка - новости, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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