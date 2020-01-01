Во Львове в ванной утонул ребенок

Правоохранители расследуют смерть девятилетнего мальчика, предполагается несчастный случай.

Во Львове в ванне во время купания утонул девятилетний ребенок. Об этом во вторник, 9 июня, сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Отмечается, что в местный отдел полиции поступило сообщение о том, что в одном из частных домов на улице Крипякевича во Львове погиб ребенок. Как предварительно установили правоохранители, девятилетний мальчик утонул во время купания в ванне.

По этому факту следователи открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве (п.2. ч.2. ст. 115) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Тело мальчика направлено на экспертизу. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Киеве в ванной утонул оставленный без присмотра ребенок.

А в Польше нашли в озере тела двух заробитчан. Предполагается, что они не справились с управлением лодки и утонули.

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