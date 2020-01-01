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Суд оставил под арестом генерал-майора СБУ Шайтанова

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Чиновнику СБУ не изменили меру пресечения в виде 60 дней ареста. Однако, они истекают через пять дней.
Валерия Шайтанова оставили под стражей
Валерия Шайтанова оставили под стражей
СБУ

Апелляционный суд Киева оставил под стражей генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене, подготовке терактов и планировании убийства добровольца Адама Осмаева, сообщает пресс-служба суда.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 15 апреля 2020 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Напомним, в апреле контрразведка СБУ задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов. Позже суд арестовал его на два месяца.

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Теги: теракт, СБУ, суд, ФСБ, арест, Осмаев
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Источник: korrespondent.net

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