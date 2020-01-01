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Минздрав разработал правила проведения концертов

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На период карантина будут запрещены фан-зоны, а в зале на пять квадратных метров должно быть не более одного посетителя.
Концерты будут разрешены со строгими ограничениями
Концерты будут разрешены со строгими ограничениями
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Министерство здравоохранения обнародовало временные рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий при проведении культурных мероприятий на период карантина.

Среди правил – обязательный температурный скрининг работников и гостей, размещение информационных стендов и антисептиков, недопущение скопления людей.

Также Минздрав предлагает временно запретить фан-зоны, увеличить количество пунктов входного контроля и рекомендовать организаторам осуществлять оплату за билеты бесконтактным способом. В местах проведения публичных мероприятий на 5 квадратных метров должно быть не более одного посетителя, каждый обязательно должен быть в защитной маске или респираторе.

В Минздраве подчеркнули, что мероприятия будут проводиться только при условии размещения гостей на сидячих местах. При этом расстояние между стульями или столами должно быть не менее 1,5 метра, за столом может находиться не более четырех человек без учета детей до 14 лет.

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Теги: концерт, Минздрав, карантин, концерты, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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