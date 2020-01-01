Шмыгаль и Фриланд обсудили расширение торговли

Украина и Канада планируют расширение сотрудничества в торгово-экономической сфере. Также обсуждается либерализация визового режима.

Украина и Канада заинтересованы в углублении сотрудничества в торгово-экономической сфере УНН

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд обсудили в телефонном разговоре сотрудничество двух стран в финансовой сфере и внедрение либерализации визового режима. Об этом во вторник, 9 июня, сообщает пресс-служба Кабмина.

В частности, стороны заверили друг друга в желании продолжать активное развитие двустороннего сотрудничества несмотря на сложную ситуацию на фоне борьбы с пандемией коронавируса и обсудили широкий круг актуальных вопросов.

"Премьер-министр Украины и вице-премьер-министр Канады обсудили вопросы сотрудничества двух стран в финансовой сфере и внедрение либерализации визового режима между Канадой и Украиной. Денис Шмыгаль подтвердил заинтересованность Украины в активизации процесса и заверил в готовности принять в Украине группу канадских экспертов", - говорится в сообщении.

Также темой разговора стало расширение двустороннего соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой (CUFTA) на сферу услуг и инвестиций. Шмыгаль отметил, что объем торговли между двумя странами может быть существенно увеличен.

Со своей стороны, Христя Фриланд подчеркнула, что Украина и Канада показали пример позитивного сотрудничества во времена пандемии коронавируса и выразила заинтересованность в углублении сотрудничества в торгово-экономической сфере. Кроме того, она заверила украинскую сторону в поддержке относительно противодействию вооруженной агрессии Российской Федерации и в неизменности курса относительно внедрения санкций против страны-агрессора.

Напомним, в ноябре 2019 года Христя Фриланд покинула пост главы МИД Канады и была назначена вице-премьер-министром.

Ранее сообщалось, что в Канаде выпустили пиво в честь Андрея Шевченко. На банке изображен украинский герб и автограф футболиста.

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