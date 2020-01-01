Двое мужчин украли у предпринимателя сумку с миллионами гривен, вскоре с их задержали. На месте задержания были слышны выстрелы.

Во Львове двое злоумышленников напали на предпринимателя и отобрали у него сумку, в которой находились 4,5 миллиона гривен. Вскоре грабителей задержали. Об этом во вторник, 9 июня, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"В настоящее время установлено, что злоумышленники следили за потерпевшим, который ведет хозяйственную деятельность на территории одного из местных рынков. По имеющейся информации, задержанные лица "специализировались" на разбойных нападениях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нападавшие являются местными жителями, один из них уже имеет судимость за тяжкое преступление. Преступники пытались скрыться от правоохранителей и оказывали сопротивление.

Тем временем Варта-1 со ссылкой на очевидцев сообщает, что в районе, где задержали злоумышленников, были слышны выстрелы, а также видели людей в военной форме. Очевидцы говорят, что рядом с местом задержания гуляли дети.

Действия нападавших квалифицировали по статье о разбое (ч. 4 ст. 187) Уголовного кодекса Украины.

Cмотрите фотогалерею: Во Львове со стрельбой задержали грабителей

Ранее сообщалось, что в центре Одессы ограбили мужчину возле банка. Трое неизвестных разбили стекло в машине, которая была припаркована у банковского учреждения, отобрали у сидевшего там мужчины сумку с имуществом.

Также неизвестные совершили вооруженное нападение на работников магазина тканей на одесском вещевом рынке Седьмой километр. Два человека получили ранения и доставлены в больницу, преступники скрылись.

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