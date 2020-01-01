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В зоне ООС ранен украинский военный

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Сепаратисты в очередной раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. Украинские военные открыли ответный огонь.
На Донбассе ранен боец ВСУ
На Донбассе ранен боец ВСУ
facebook.com/MinistryofDefence.UA
 
Во время обстрела позиций Объединенных сил в районе Авдеевки ранен украинский военный. Об этом во вторник, 9 июня, сообщил штаб ООС в Facebook .
 
Отмечается, что противник открыл огонь из стрелкового оружия. В результате обстрела один военнослужащий получил ранение. Его оперативно эвакуировали в военно-медицинское учреждение.
 
В ответ украинские военные применили имеющиеся огневые средства. Потери противника уточняются.
 
Ранее сообщалось, что в Донецкой области подорвался автомобиль ВСУ. В результате инцидента ранения получили десять военнослужащих.
 
Напомним, за сутки 8 июня сепаратисты 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. 

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Теги: донбасс, ранение, ВСУ, раненые в АТО, Авдеевка, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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