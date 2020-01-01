В зоне ООС ранен украинский военный

Сепаратисты в очередной раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. Украинские военные открыли ответный огонь.

Во время обстрела позиций Объединенных сил в районе Авдеевки ранен украинский военный. Об этом во вторник, 9 июня, сообщил штаб ООС в Facebook .

Отмечается, что противник открыл огонь из стрелкового оружия. В результате обстрела один военнослужащий получил ранение. Его оперативно эвакуировали в военно-медицинское учреждение.

В ответ украинские военные применили имеющиеся огневые средства. Потери противника уточняются.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet