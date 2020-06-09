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МВФ является надежным партнером - Зеленский

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Украинский лидер прокомментировал утверждение новой программы кредитования для Украины сроком на 1,5 года.
Президент Владимир Зеленский
Президент Владимир Зеленский
president.gov.ua
 
Президент Владимир Зеленский заявил, что новая программа stand by для Украины, утвержденная Международным валютным фондом, позволит преодолеть сложности, вызванные эпидемией коронавируса. Об этом глава государства написал в Twitter в ночь на 10 июня.
 
"Украина получит первый транш от МВФ в размере 2,1 миллиарда долларов. Это на 200 миллионов больше, чем планировалось изначально. Новая программа поможет преодолеть вызовы, вызванные COVID-19", - отметил Зеленский.
 
Он также подчеркнул, что в сложное время "МВФ доказывает, что является надежным партнером".

Напомним, по итогам заседания 9 июня Исполнительный совет МВФ одобрил кредит Украине в размере пять миллиардов долларов. 

Первые 2,1 миллиарда долларов Киев получит уже в июне. Остальные средства планируют выделить еще четырьмя траншами. Программа кредитования рассчитана на 18 месяцев.

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Теги: МВФ, Владимир Зеленский, транш МВФ, транш МВФ для Украины
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Источник: korrespondent.net

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