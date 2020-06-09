МВФ является надежным партнером - Зеленский

Украинский лидер прокомментировал утверждение новой программы кредитования для Украины сроком на 1,5 года.

Президент Владимир Зеленский заявил, что новая программа stand by для Украины, утвержденная Международным валютным фондом, позволит преодолеть сложности, вызванные эпидемией коронавируса. Об этом глава государства написал в Twitter в ночь на 10 июня.

"Украина получит первый транш от МВФ в размере 2,1 миллиарда долларов. Это на 200 миллионов больше, чем планировалось изначально. Новая программа поможет преодолеть вызовы, вызванные COVID-19", - отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что в сложное время "МВФ доказывает, что является надежным партнером".

#Ukraine will shortly receive the first tranche of $2.1 bln from @IMFNews. That's $200 mln more than originally planned. The new program funding will help us to overcome the challenges caused by #COVID19. The #IMF has proven itself to be a reliable partner to a friend in need — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 9, 2020

Напомним, по итогам заседания 9 июня Исполнительный совет МВФ одобрил кредит Украине в размере пять миллиардов долларов.

Первые 2,1 миллиарда долларов Киев получит уже в июне. Остальные средства планируют выделить еще четырьмя траншами. Программа кредитования рассчитана на 18 месяцев.

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