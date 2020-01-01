Главам ОГА поручили выбрать "туристические магниты"

Руководство областей в течение недели должно подготовить концепцию развития туризма в регионах, которая станет частью государственной программы.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украине нужна государственная программа развития туризма на следующие три-четыре года. Об этом он сообщил на селекторном совещании с министрами и главами областей 9 июня.

"Мы хотим, чтобы украинцы, не имея возможности в этом году поехать за границу, начали путешествовать по нашей прекрасной стране", - отметил Ермак.

Он поставил перед главами ОГА задание в течение недели подготовить концепцию развития внутреннего туризма в своих регионах. В частности, определить в каждой области по три-пять "туристических магнитов" - самых привлекательных с точки зрения туризма объектов историко-культурного и природного значения.

На основе этих предложений будет разработана общегосударственная программа развития туризма в Украине и соответствующие региональные программы как ее составляющие.

Кроме этого, местные власти должны разработать туры на три, пять и десять дней, а также предусмотреть маршрут доезда к туристическим объектам.

Также областному руководству посоветовали обратить внимание на событийный туризм. В частности, определить 5-10 наиболее интересных событий в культурной жизни региона и продвигать их как одно-двухдневные туры.

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