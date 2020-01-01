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В Одессе обрушился жилой дом: Есть жертвы

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На данный момент сотрудники ГСЧС проводят аварийно-спасательные работы на месте обрушения.
В Одессе обрушился жилой дом
В Одессе обрушился жилой дом
od.dsns.gov.ua

Ночью, 10 июня, в Одессе по улице Ясная, 10 произошло частичное обрушение стены жилого дома. Инцидент случился около 03:09 ночи. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. 

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По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений стало ясно, что произошло обрушение угловой части четырех этажного жилого дома с 1-го по 4-й этаж.

На данный момент существует угроза дальнейшего обрушения фрагментов дома. Крыша и чердачное помещение не пострадали. Жители дома эвакуированы.

Во время эвакуации получила травмы жительница одной из квартир, которая была госпитализирована в медицинское учреждение. По предварительной информации других пострадавших нет. Службой энергоснабжения дом обесточен, - сказано в сообщении.

Отмечается, что в разрушенной части дома расположены 5 квартир, в которых проживало 10 человек. Проводятся работы по отключению газоснабжения, после чего будут начаты работы по разбору завалов. 

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На месте происшествия с жильцами дома работают психологи ГСЧС. К аварийно-спасательным работам привлечены 21 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее в Одессе после нескольких обвалов начали проверку старых жилых домов. городская власть отправила работников ЖКС проводить визуальный осмотр и ставить “маяки“ на домах в случае обнаружения трещин. 

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Теги: Одесса, Дом, Обрушение, Спасатели, ГСЧС, Жертвы
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