Новости Донбасса 10 июня: Ранен украинский военный

Бойцы Объединенных сил ликвидировали одного террориста, еще четверо боевиков получили ранения.

На Донбассе террористы за сутки произвели 16 обстрелов facebook.com/MinistryofDefence.UA

За минувшие сутки, 9 июня, боевики 16 раз нарушали режим “тишины“. Ранение получил один украинский защитник. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

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Так, враг обстрелял позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток“ сепаратисты вели огонь вблизи Марьинки, Старогнатовки, Широкино и Авдеевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север“ террористы обстреливали позиции Объединенных сил вблизи Орехово, Хутора Свободного, Шумов, Луганского, Крымского и Новотошковского.

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По данным разведки, 9 июня Объединенные силы уничтожили одного оккупанта и еще четырех ранили.

С начала текущих суток сепаратисты 2 раза нарушили режим прекращения огня. Огонь велся вблизи Павлополя и неподалеку от Хутора Свободного. За текущие сутки потерь среди украинских воинов нет.

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