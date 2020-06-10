Зеленский о Крыме: “Российскому народу будет стыдно”

Президент оценил вероятность деоккупации полуострова.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что аннексированный Россией Крым будет возвращен Украине. По его мнению, без этого нельзя говорить о нормальных отношениях с Россией.

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Об этом глава государства рассказал в интервью Украинской правде.

Стыдно будет русскому народу через несколько лет о том, что вышло. К сожалению, именно так. Без возврата Крыма не будет единения и возможности нормально, откровенно, по-дружески общаться между украинским и российским народом будущим поколениям. Это невозможно. И поэтому, так как мы соседи, живем в этой квартире и никто переселяться не будет, - заявил Зеленский.

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При этом Зеленский затруднился ответить на вопрос, сколько лет нужно Украине и РФ, чтоб вернуть взаимоотношения к тому уровню, который был раньше.

На уточняющий вопрос, вернется ли Крым под украинский контроль, Зеленский ответил утвердительно:

Да, я уверен.

Напомним, Зеленский потребовал выполнения бюджета. Глава государства поставил перед Минфином задачу обеспечить запланированные поступления в государственный бюджет несмотря на карантин.

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