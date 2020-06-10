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Зеленский о Крыме: “Российскому народу будет стыдно”

Комментариев: 3
Президент оценил вероятность деоккупации полуострова.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что аннексированный Россией Крым будет возвращен Украине. По его мнению, без этого нельзя говорить о нормальных отношениях с Россией.

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Об этом глава государства рассказал в интервью Украинской правде.

Стыдно будет русскому народу через несколько лет о том, что вышло. К сожалению, именно так. Без возврата Крыма не будет единения и возможности нормально, откровенно, по-дружески общаться между украинским и российским народом будущим поколениям. Это невозможно. И поэтому, так как мы соседи, живем в этой квартире и никто переселяться не будет, - заявил Зеленский.

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При этом Зеленский затруднился ответить на вопрос, сколько лет нужно Украине и РФ, чтоб вернуть взаимоотношения к тому уровню, который был раньше.

На уточняющий вопрос, вернется ли Крым под украинский контроль, Зеленский ответил утвердительно: 

Да, я уверен.

Напомним, Зеленский потребовал выполнения бюджета. Глава государства поставил перед Минфином задачу обеспечить запланированные поступления в государственный бюджет несмотря на карантин.

 

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Теги: Зеленский, Крым, интервью, РФ
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Комментариев (3)
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Красногвардеец1    10.06.2020, 10:21
Оценка:  -21
Красногвардеец1
Будет,будет.Когда именно,неизвестно.Но скорее всего наверное может быть будет.)))))))))
Роман    10.06.2020, 09:47
Оценка:  -2
Роман
Российскому народу? Стыдно? Да они с удовольствием ещё отожмут что-то, если позволить и не подавятся, клоун ты дебильный
Аlexandr_911    10.06.2020, 09:40
Оценка:  0
Аlexandr_911
только в пору ту чудесную жить не придется ни тебе ни мне))
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