На Львовщине фиксируют вспышку COVID-19: За сутки 78 новых случаев

Всего в области опасной инфекцией заражено 2 289 человек.

По данным на утро, 10 июня, во Львове и Львовской области коронавирусом инфицировано 2 289 человек. За сутки COVID-19 заразились 78 человек. За время пандемии в области скончались 80 человек. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

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“Всего за весь период карантина во Львовские областные инфекционные больницы обратились 5144 человека, госпитализированы - 804, на амбулаторном лечении - 4340 человек, выписаны - 616 человек. Сейчас в больнице находится 180 человек, из них в реанимации - 7 человек, на аппаратные ИВЛ - 1 человек. 557 пациентов выздоровели“, - сказано в сообщении.

Отмечается, что за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 411 ПЦР-тестов, из которых 78 - положительные (из них - 45 это жители Львова).

Число инфицированных во Львове и Львовской области city-adm.lviv.ua

Напомним, ранее Минздрав разработал правила проведения концертов. На период карантина будут запрещены фан-зоны, а в зале на пять квадратных метров должно быть не более одного посетителя.

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