В Черновицкой области мужчина отстреливался от копов при попытке побега

Он был ранен ответным огнем. Огнестрельные ранения получили двое спецназовцев.

В Черновицкой области в ходе разбойного нападения на жилой дом был задержан мужчина, который при попытке побега ранил двоих сотрудников спецподразделения. Мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции и в ходе перестрелки сам получил ранение. На данный момент подозреваемый и спецназовцы находятся в больнице, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Так, сотрудники полиции получили информацию о том, что готовится разбойное нападение на частный дом местного жителя. Вскоре информация подтвердилась. Выяснилось, что 36-летний гражданин другой страны, который в 2010 году был приговорен к 11-ти годам лишения свободы за совершение тяжких преступлений на территории Одесской области, в том числе и разбойного нападения, готовится к преступлению, в частности - разбойному нападению на частный дом.

По информации полиции, мужчина мог быть вооружен, поэтому для его задержания привлекли спецподразделение КОРД.

Ночью, с 9 на 10 июня, нападающий проник в дом через окно подвального помещения. Когда он услышал фразу “Работает полиция“, сразу попытался скрыться и начал стрелять в сторону спецназовцев, в результате чего двое получили огнестрельные ранения. Чтобы задержать нападавшего, полицейским пришлось применить оружие: правонарушитель получил ранения бедра, - говорится в сообщении.

Открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. Сейчас полицейские с огнестрельными ранениями головы и голени, а преступник с ранением бедра госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.

Напомним, ранее во Львове со стрельбой задержали грабителей. Двое мужчин украли у предпринимателя сумку с миллионами гривен, вскоре их задержали. На месте задержания были слышны выстрелы.

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