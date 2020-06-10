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Зеленский внес в Раду законопроект о всеукраинском референдуме

Комментариев: 2
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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум".

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Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Известно, что данный законопроект во вторник, 9 июня, получен Верховной Радой и передан на рассмотрение руководству.

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Президент определил его как неотложный.

К слову, текст законопроекта и сопроводительные к нему документы пока отсутствуют.

Напомним, Украина может привлечь швейцарский опыт в использовании референдумов как элемента народовластия. Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

 

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Теги: Зеленский, законопроект, народовластие, референдум
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Комментариев (2)
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KIBARG    10.06.2020, 11:24
Оценка:  +1
KIBARG
Неотложный закон без текста. Впрочем, чего нового.
Woodbrother    10.06.2020, 11:16
Оценка:  +1
Woodbrother
Перед законом о референдуме нужен закон об изоляции 73% баранов. А то они сгоряча еще и за мясокомбинат проголосуют.
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