Зеленский внес в Раду законопроект о всеукраинском референдуме

Появились первые данные.

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум".

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Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Известно, что данный законопроект во вторник, 9 июня, получен Верховной Радой и передан на рассмотрение руководству.

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Президент определил его как неотложный.

К слову, текст законопроекта и сопроводительные к нему документы пока отсутствуют.

Напомним, Украина может привлечь швейцарский опыт в использовании референдумов как элемента народовластия. Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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