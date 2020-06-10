МОЗ изменило правила выписки пациентов с COVID-19

Количество выздоровевших может увеличиться.

Министерство здравоохранения изменило правила выписки пациентов с коронавирусом из больниц, а также снятия диагноза COVID-19. Об этом в ходе брифинга рассказал главный санитераный врач Виктор Ляшко.

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По новым правилам, пациенты будут проходить одно ПЦР-тестирование вместо двух.

“Хотел бы подчеркнуть, что у нас изменен подход к выписке людей, больных коронавирусом, из стационаров, и снятию диагноза после выздоровления. Раньше у нас критерием для выписки были отсутствие клинических симптомов, а также два подряд негативных ПЦР-теста. Сегодня критерии составляют отсутствие клинических симптомов, а также один отрицательный ПЦР-тест“, - рассказал главный санврач.

Медик добавил, что в связи с изменением подходов к тестированию, теперь стоит ожидать увеличения количества выздоровевших.

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Медик также отметил, что Киев, а также Львовская, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ровенская и Черновицкая области не соответствуют нормам для нового этапа смягчения карантина, который стартует сегодня.

"Сегодня очередной этап смягчения карантина. Оно будет происходить в тех областях, где достигнуты эпидемиологические критерии, определенные постановлением правительства. У нас сегодня несколько областей, которые не дотягивают до показателя инцидентности 12 (больных COVID-19, - ред.) на 100 000 населения..В этих областях не могут применить очередной этап смягчения карантина", - сказал он.

Напомним, за сутки коронавирусом в Украине заразились 525 человек.