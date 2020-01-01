Коронавирус в ВСУ: За сутки зафиксировано три новых случая

Всего коронавирусом в Вооруженных силах Украины заражено 138 человек.

За минувшие сутки, 9 июня, в Вооруженных силах Украины зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом. Всего инфицировано 138 военных. Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.

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“По состоянию на 10.00 10 июня в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 138 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 154 человека, летальных случаев - 4. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 598 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 123 человека“, - сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зафиксирован 28 381 случай коронавируса. За сутки заразилось 525 человек.

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