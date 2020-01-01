На Волыни за сутки больше 100 случаев COVID-19
За минувшие сутки в Волынской области лабораторно подтвердили 101 новый случай инфицирования коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом рассказали в пресс-службе Волынской ОГА.
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Больше всего новых случаев выявлено во Владимир-Волынском районе (43), Ковеле (20), и Камень-Каширском районе (15). В Луцке 6 заболевших, выздоровели за сутки 12 пациентов. Три человека умерли (Ковель, Луцкий и Маневицкий районы).
Всего на утро 10 июня в регионе зафиксировано 1214 случаев коронавирусной болезни. 311 пациентов выздоровели, а 37 человек умерли.
За весь период наблюдения коронавирусная болезнь обнаружена:
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Ситуация по райнам Волынской области
- Луцк - 237 случаев, 5 летальных;
- Луцкий район - 97 случаев, 3 летальных;
- Ковель - 199 случаев, 6 летальных;
- Ковельский район - 21 случай, 1 летальный;
- Луцкий район - 167 случаев, 6 летальных;
- Нововолынск - 80 случаев, 6 летальных;
- Иваничевский район - 21 случай;
- Владимир-Волынский район - 108 случаев, 2 летальных;
- Старовыжевский район - 54 случая, 2 летальных;
- Маневицкий район - 50 случаев, 3 летальных;
- Камень-Каширский район - 55 случаев, 3 летальных;
- Гороховский район - 36 случаев;
- Любомльский район - 22 случая;
- Турийской район - 17 случаев;
- Ратновский район - 13 случаев;
- Локачинский район - 11 случаев;
- Шацкий район - 10 случаев;
- Рожищенский район - 8 случаев;
- Любешовский район - 8 случаев.
За минувшие сутки поступило 33 сообщения о подозрении на коронавирусную болезнь.
Напомним, на Львовщине за сутки 78 новых случаев коронавируса.
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