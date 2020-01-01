На Волыни за сутки больше 100 случаев COVID-19

Всего на утро 10 июня в регионе зафиксировано 1214 случаев коронавирусной болезни.

За минувшие сутки в Волынской области лабораторно подтвердили 101 новый случай инфицирования коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом рассказали в пресс-службе Волынской ОГА.

Читай также: МОЗ изменило правила выписки пациентов с COVID-19

Больше всего новых случаев выявлено во Владимир-Волынском районе (43), Ковеле (20), и Камень-Каширском районе (15). В Луцке 6 заболевших, выздоровели за сутки 12 пациентов. Три человека умерли (Ковель, Луцкий и Маневицкий районы).



Всего на утро 10 июня в регионе зафиксировано 1214 случаев коронавирусной болезни. 311 пациентов выздоровели, а 37 человек умерли.



За весь период наблюдения коронавирусная болезнь обнаружена:

Читай также: Коронавирус в ВСУ: За сутки зафиксировано три новых случая

Ситуация по райнам Волынской области

Луцк - 237 случаев, 5 летальных;

Луцкий район - 97 случаев, 3 летальных;

Ковель - 199 случаев, 6 летальных;

Ковельский район - 21 случай, 1 летальный;

Луцкий район - 167 случаев, 6 летальных;

Нововолынск - 80 случаев, 6 летальных;

Иваничевский район - 21 случай;

Владимир-Волынский район - 108 случаев, 2 летальных;

Старовыжевский район - 54 случая, 2 летальных;

Маневицкий район - 50 случаев, 3 летальных;

Камень-Каширский район - 55 случаев, 3 летальных;

Гороховский район - 36 случаев;

Любомльский район - 22 случая;

Турийской район - 17 случаев;

Ратновский район - 13 случаев;

Локачинский район - 11 случаев;

Шацкий район - 10 случаев;

Рожищенский район - 8 случаев;

Любешовский район - 8 случаев.

За минувшие сутки поступило 33 сообщения о подозрении на коронавирусную болезнь.



Напомним, на Львовщине за сутки 78 новых случаев коронавируса.