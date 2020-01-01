В Украине снова смягчили карантин: Что разрешили

Новые послабления вводятся на большей части территории Украины. Столица и ряд областей не смогут ослабить карантин.

Со среды, 10 июня, Украина перешла к очередному этапу смягчения карантинных ограничений. С сегодняшнего дня разрешено проводить культурные мероприятия, а также открываются гостиницы. Об этом во время утреннего онлайн-брифинга рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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“Сегодня 10 июня и сегодня очередной этап смягчения карантина. В частности, разрешается открывать заведения культуры и проводить культурные мероприятия. Также разрешается открывать заведения, предоставляющие услуги по размещению, кроме детских учреждений оздоровления и отдыха“, - рассказал он.

По словам санврача, вопрос открытия детских лагерей и санаториев будет отдельно рассматриваться на заседании правительства и селекторном совещании у президента 10 июня.

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Что же касается проведения культурных мероприятий, которые сегодня снова разрешены, то они должны проводиться при соблюдении следующих правил:

температурный скриниг на входе для всех,

обработка рук на входе антисептиком,

запрет фанзон и других скоплений людей, которые не позволят соблюдать социальную дистанцию;

контроль билетов на входе должен по возможности проходить через сканирование штрих-кодов;

в помещении и на открытом воздухе должен находиться один человек на 5 м общего помещения или огражденной территории;

посетители должны быть в защитных масках;

если посетителей будут размещать на сидячих местах, то расстояние между ними должно быть 1,5 м и по обе стороны от них, а также спереди и сзади не должно быть других посетителей.

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Гостиницы получают право принимать постояльцев при условии предварительной онлайн регистрации. Также по возможности питание гостей следует организовать непосредственно в номерах или на открытых террасах. Если же питание предоставляется в помещении, то необходимо соблюдать дистанцию между столами в 1,5 м, а за каждым столом должно находиться не более 4 человек.

Вышеперечисленные послабления карантинных ограничений стартуют в большинстве областей Украины, ряд регионов из-за неблагоприятной эпидемической ситуации по-прежнему будут соблюдать более строгие правила.

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В частности, из-за слишком высоких показателей заболеваемости коронавирусом на единицу населения ослабить карантин не смогут следующие регионы:

город Киев,

Волынская область,

Житомирская область,

Закарпатская область,

Львовская область,

Ровенская область,

Черновицкая область.

Смотреть с 10-й минуты:

Напомним, на утро 10 июня в Украине подтвержден 28 381 случай COVID-19, из них 833 летальных, 12 769 пациентов выздоровели. За минувшие сутки выявили 525 новых больных.

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