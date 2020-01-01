Торнадо пронесся по Тернопольской области: Впечатляющее видео

Информации о пострадавших нет.

Смерч в Тернопольской области Скриншот из видео

9 июня гигантский смерч зафиксировали сразу в нескольких районах Тернопольской области. Местные жители опубликовали видео редкого природного явления х в социальных сетях. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Эпицентр торнадо зафиксировали в Козивском районе Тернопольской области. Видео засняли жители города Таурив, села Озерного и других населенных пунктов.



"9 июня, Озерная. Торнадо. Имеем Техас. Полем идет. Ой, наделает беды ", - написал очевидец Виктор Романов.





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Напомним, по Донецкой области пронесся мощный торнадо.