Торнадо пронесся по Тернопольской области: Впечатляющее видео
Информации о пострадавших нет.
9 июня гигантский смерч зафиксировали сразу в нескольких районах Тернопольской области. Местные жители опубликовали видео редкого природного явления х в социальных сетях. Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Эпицентр торнадо зафиксировали в Козивском районе Тернопольской области. Видео засняли жители города Таурив, села Озерного и других населенных пунктов.
"9 июня, Озерная. Торнадо. Имеем Техас. Полем идет. Ой, наделает беды ", - написал очевидец Виктор Романов.
Напомним, по Донецкой области пронесся мощный торнадо.
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