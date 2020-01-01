"Красные" и "зеленые" зоны: Как в Украину будут пускать людей из-за границы

Не всем приезжим надо будет проводить на самоизоляции две недели.

В МОЗ разрабатывают новые правила для въезда на территорию Украины dpsu.gov.ua

Минздраве рассматривается вопрос о возможности освободить от самоизоляции людей, которые возвращаются из стран, где ситуация с коронавирусом такая же, как в Украине или лучше. Об этом глава МОЗ Максим Степанов заявил на брифинге.

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Так, по словам Степанова, страны будут условно разделены на “красные“ и “зеленые“ зоны. “Красные зоны“ - страны, где ситуация с коронавирусом хуже, чем в Украине, “зеленая зона“ - ситуация с коронавирусом такая же, как в Украине, или лучше.

Люди, которые возвращаются из “красной“ зоны должны 14 дней находиться на самоизоляции или обсервации. С “зеленой“ зоны - не будут нуждаться в самоизоляции“, - заявил министр.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Украине снова смягчили карантин. Новые послабления вводятся на большей части территории Украины. Столица и ряд областей не смогут ослабить карантин.

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