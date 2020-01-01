В Украине коронавирус убил пограничника

Мужчина поступил в госпиталь 5 июня в тяжелом состоянии. 9 июня он умер.

Во вторник, 9 июня, от COVID-19 скончался сотрудник Госпогранслужбы Украины 1956 года рождения. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

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Сообщается, что 5 июня мужчина в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией поступил в ведомственный госпиталь. На следующий день состояние больного ухудшилось, поэтому его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Из-за обострения состояния и наличия сопутствующих хронических заболеваний спасти жизнь пациенту не удалось.

В Госпогранслужбе сообщают, что по состоянию на 10 июня в ведомстве было зафиксировано 58 случаев заболевания COVID-19 среди работников и военнослужащих, из них 34 уже выздоровели, а 21 еще проходит лечение. Среди проходящих лечение сотрудников ведомства в тяжелом состоянии никого нет.

Напомним, за минувшие сутки, 9 июня, в Вооруженных силах Украины зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом. Всего инфицировано 138 военных.

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