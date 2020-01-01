В Украине коронавирус убил пограничника
Во вторник, 9 июня, от COVID-19 скончался сотрудник Госпогранслужбы Украины 1956 года рождения. Об этом информирует пресс-центр ведомства.
Читай также: В Украине снова смягчили карантин: Что разрешили
Сообщается, что 5 июня мужчина в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией поступил в ведомственный госпиталь. На следующий день состояние больного ухудшилось, поэтому его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Из-за обострения состояния и наличия сопутствующих хронических заболеваний спасти жизнь пациенту не удалось.
В Госпогранслужбе сообщают, что по состоянию на 10 июня в ведомстве было зафиксировано 58 случаев заболевания COVID-19 среди работников и военнослужащих, из них 34 уже выздоровели, а 21 еще проходит лечение. Среди проходящих лечение сотрудников ведомства в тяжелом состоянии никого нет.
Напомним, за минувшие сутки, 9 июня, в Вооруженных силах Украины зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом. Всего инфицировано 138 военных.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.